Először 1968-ban készült el a Ford Mustang California Special limitált széria, ezúttal Európában is választható lesz a különleges megjelenési csomag. Tavaly debütált a csak kupéként választható Mach-1-es változat, ezért idén a vászontetős Mustang vásárlóinak a kedvében járnak a különleges modellel.

Mivel a 2,3 literes turbómotorra nem volt igény, az már tavaly búcsúzott az európai kínálatból, tehát a Mustang California Special a 450 lóerő per 529 newtonméter teljesítményű V8-as szívómotorral érkezik, a váltó 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 10 fokozatú automatikus lehet.

Alapáron jár a fűthető-szellőztethető első ülés és a részlegesen önzáró differenciálmű

Kézi váltónál fordulatszám-szinkronizálás is van, a 0–100 kilométer per órás gyorsulás 4,8 másodpercig tart, automatánál 4,5 másodperc alatt megvan a sprint. A méhsejtmintájú hűtőrácsra piros GT/CS jelvényt helyeznek, nagyobb első koptatót építenek be, egyediek az elöl 9, hátul 9,5 col széles, 19 col átmérőjű felnik. A hátsó lámpák közötti fekete panel közepére hamis benzinbetöltő-sapkát helyeznek, a motortérben elhelyezett toronymerevítőre és a műszerfal anyósülés előtti részére kerül a limitált szériára utaló jelvény.