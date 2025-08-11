A fúrt kút karbantartása szakértőért kiált — megbírságolhatnak, ha ezt elrontjuk

A Poszeidón kútfúrási vállalat szakembere szerint a fúrt kutak házilagos tisztítása több veszélyt is rejthet magában. A szakértő elmondta, hogy rengetegen folyamodnak különböző otthoni módszerekhez, amikor a kút vízhozama csökken, vagy a víz zavarossá, büdössé válik.
Az egyik gyakori hiba a vegyszerek, például a hipó használata, ami ellenőrizetlenül nemcsak a talajvizet szennyezheti, de a víz minőségét is ronthatja. A magas nyomású mosó és az erős szivattyúzás szintén károsíthatja a kút szerkezetét és stabilitását, vagy eltömítheti a szűrőket. A házilagos barkácsmegoldások, például rudak és láncok használata pedig a kút falának megsérüléséhez vagy az eszközök beszakadásához vezethet.
A Világgazdaság korábban beszámolt róla, 2024 január 1-jétől egységes szabályozás lépett életbe a kerti fúrt kutak létesítésére. Még a munkálatok előtt a fúrt kutakat előzetesen be kell jelenteni, a hatóság ezt követően értékeli a benyújtott adatokat, és határozatot hoz. Mezőgazdasági célú kutak esetében sincs szükség vízjogi engedélyre, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, kizárólag öntözésre használják, és nem érinti sem az ivóvízbázist, sem a karszt- vagy rétegvízkészleteket. Azonban még ezekben az esetekben is kötelező a hatósági bejelentés megtétele.
A hatóság a bejelentés alapján az alábbi három döntést hozhatja meg: jóváhagyja a kút létesítését a benyújtott dokumentumok alapján, vagy elutasítja a kút kialakítását, illetve előírja, hogy a munkálatok csak akkor kezdhetők el, ha előzetesen megszerzik a vízjogi létesítési engedélyt.
Ez azt jelenti, hogy a hatóság nem automatikusan hagyja jóvá a kút létesítését – a döntés során akár meg is tilthatja a kialakítását, illetve előírhatja, hogy a folyamat további engedélyeztetéshez legyen kötve.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a komolyabb problémák (pl. bűz, hirtelen lecsökkent vízhozam) esetén érdemes őket hívni. A házilagos, biztonságos karbantartásba csak a kíméletes vízkiemelés, a kútfej tisztán tartása, a víz rendszeres laborvizsgálata, valamint a szűrők karbantartása tartozik.
