Nagy tervei vannak a Revolutnak Magyarországon – fontos változások jönnek

Fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevezhet ki a Revolut Magyarországon – mondta Mariia Lukash, a társaság Kelet-Közép-Európai régiójának növekedési vezetője a Portfoliónak.

A Revolut változásokat tervez Magyarországon, ahol kétmillió ügyfele van a cégnek / Fotó: NurPhoto / AFP

Elmondta, hogy

a kétmillió ügyfél fontos mérföldkő a cég életében, mintegy 33 százalékos növekedést értek el Magyarországon egy év alatt.

„A piaci penetrációnk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22 százalék fölött van, de a határ a csillagos ég” – tette hozzá.

Mariia Lukash arról is beszélt, hogy Magyarországon is nyereségesek, de azt például nem tudta megmondani, hogy mikor lesz elérhető az első hiteltermékük itthon. Hozzátette, hogy igyekeznek egyébként minden piacukra olyan termékeket bevezetni, amelyekre van igény.

Szerinte Magyarországon az emberek inkább a megtakarításokat keresik, ezért indítottak ilyen szolgáltatást itthon.

Arra a kérdésre, hogy a Revolut még nem kapta meg az EU kriptovaluta-kereskedési (MiCA) engedélyét, azt mondta, hogy ez még folyamatban van.

„Mivel nem csak rajtunk múlik, hogy mikor kapjuk meg, nem tudok konkrét időpontot sem említeni. Jelenleg az elvárásainknak megfelelően haladunk az összes kérelmezett engedéllyel kapcsolatban.”

Már több mint harminc országban rendelkezünk teljes körű banki engedéllyel minden szolgáltatástípusra, és egyedül tavaly tíz további engedélyt kérelmeztünk különböző szolgáltatásokra különböző országokban

– fejtette ki.

Tervezzük helyi fiók nyitását és helyi vezető kinevezését, mindez folyamatban van.

„Stratégiai irányunk, hogy tovább növekedjünk, és fejlesszük a piacot. Remélhetőleg mindez hamarosan megvalósul, a nagyon közeli jövőben” – mondta a cég Kelet-Közép-Európai régiójának növekedési vezetője.