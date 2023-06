A Magyar Suzuki Zrt. 2022-ben összesen 129 022 darab járművet gyártott, 128 536 darab autót értékesített, amelyből 124 561 darab az esztergomi gyártósorról gördült le – derült ki az esztergomi székhelyű vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján. A teljes eladás 88 százalékát (113 817 darab) 123 országba exportálták. A társaság tavalyi eredményei alapján 12,43 százalékos részesedéssel (13 859 darab regisztrált új jármű) hetedik éve uralja a hazai újautó eladásokat.

A Magyar Suzuki a 2022-es pénzügyi évben lépte át először az 1 milliárd euró (373,46 milliárd forint) mérlegfőösszeget,

illetve árbevételt tekintve visszatért a koronavírus-járvány előtti szintre 2 milliárd euró (746,92 milliárd forint) feletti összeggel. A fentiek ellenére tavaly felére csökkent a profit az energiaárak, valamint az alapanyag és alkatrész árak drasztikus növekedése miatt. A Magyar Suzuki arra törekszik, hogy a jövőben is aktívan kapcsolódjon az anyavállalat nemzetközi projektjeihez, beleértve az elektromos modellek gyártását is.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

22,7 millió euró volt a nyereség

A Magyar Suzuki 2,14 milliárd euró (799,21 milliárd forint) nettó árbevétellel zárta az évet. Az esztergomi gyártóvállalat magyarországi értékesítési átbevételét 2,3 százalékkal (2022-ben 271 millió euró; 101,21 milliárd forint), export értékesítésből származó forgalmát 26 százalékkal (2022-ben 1,87 millió euró; 698,37 millió forint) növelte az előző évhez képest.

A Magyar Suzuki – bevált gyakorlatának megfelelően –, ezúttal sem fizetett osztalékot.

Az adózás utáni eredményt, amely 22,7 millió euró (8,48 milliárd forint) volt a vállalat eredménytartalékba helyezte és az idei évben visszaforgatja beruházásokra. 2022-ben az esztergomi vállalat 39,2 millió euró (14,64 milliárd forint) értékű beszerzési alapú beruházást hajtott végre. A tavaly kialakult gazdasági helyzetben a járműgyártó folyamatosan optimalizálta a költségeit, fejlesztette működését és belső folyamatait.

A cég a dolgozói újításokkal 3,3 milliárd forint megtakarítást ért el az elmúlt 13 évben.

A gyártás több mint 76 százaléka hibrid hajtású volt

Az esztergomi gyártóvállalat több szempontból is sikeres évet zárt 2022-ben. A 32 éves cég üzemében két modell, Vitara és S-Cross készül lágy hibrid és hibrid változatban. A számok önmagukért beszélnek: a hazai újautó eladásokban sorozatban hetedik alkalommal lett piacvezető a Magyar Suzuki 12,43 százalékos piaci részesedéssel, míg az exportból származó árbevétel 26 százalékkal emelkedett. A gyártás 76,63 százaléka, összesen 98 876 darab hibrid gépjármű volt.

2022-ben összesen több, mint 129 ezer jármű gördült le az esztergomi gyártósorról, exportra összesen 113 817 darab modellt szállítottak. Míg a külföldi piacokon a Vitara volt a népszerűbb (73 417 darab, míg az S-Crossból 38 020 darab), idehaza az S-Cross vitt mindent: 7 338 darabot adtak el belőle (Vitara 5 786 darab). Az S-Cross sikerszériája egyébként az idén is folytatódik, hiszen az Év Magyar Autója versenyen a közönségdíj mellett a szakmai zsűri is győztesnek választotta 22 márka és 39 autó közül.

A személyautó-gyártást Magyarországon újra meghonosító Magyar Suzuki korábban az átlagnál nagyobb arányban szolgált ki magánvásárlókat, ám az utóbbi esztendőkben jelentősen növelte flottaértékesítéseit is. A 2022-ben forgalomba helyezett 13 859 darab Suzuki 49 százaléka, 6800 darab személyautó került céges és intézményi ügyfelekhez, amellyel a márka a negyedik helyet szerezte meg a flottaértékesítők mezőnyében. A nem Esztergomban készülő, de Magyarországon is forgalmazott típusok közül

Swiftből 668,

Ignisből 267,

a Swace családi kombiból 214,

az elektromos hálózatról is tölthető Across szabadidő-autóból 14,

Jimnyből pedig 520 darab lelt gazdára 2022-ben Magyarországon.

A Suzuki Csoport tavaly ősszel vezette be a Suzuki Connect szolgáltatást, amely az S-Crossban érhető el elsőként opcionális lehetőségként. A szolgáltatást a Magyar Suzuki biztosítja egész Európában.

Bejött a teszthónap a Magyar Suzukinak, de az autóvásárlási lázra még várni kell S-Cross és Vitara van dögivel, csak annak kell várnia hosszú hónapokat, aki Jimnyt szeretne.

28 tonnával kevesebb műanyag hulladék

Az esztergomi társaság a hajómotor-kategóriában is erősítette pozícióját. Az üzletáguk 1999 óta forgalmaz hajómotorokat, hat éve pedig a közép-kelet-európai régió központjaként 13 partnerországot szolgál ki. A tíz értékesítési ponttal országos lefedettségű divízió összesen 727 hajómotort értékesített idehaza. Tavaly októberben elkészült a négymilliomodik egység, egy 350 lóerős csúcsmodell Japánban. Fontos szempont a környezetvédelem is: a Suzuki Csoport 2020–2022 között 28 tonnával csökkentette a marine termékek csomagolásához felhasznált műanyagok mennyiségét.

Bővült a motoros üzletág is

Fontos szerepet tölt be a Magyar Suzuki életében a motoros üzletág is: 14 hazai márkakereskedő a kétkerekű járművek mellett eredeti pótalkatrészeket, kenőanyagokat, valamint tartozékokat és motoros kiegészítőket is értékesít. 2022-ben a magyar motorkerékpár-piac 12,9 százalékkal bővült, a hazai vállalat összesen 313 darab modellt értékesített, amellyel 6 százalékos piaci részesedést ért el.

Fotó: Török János

2022-ben átlagosan 12 százalékos, 2023-ban 20 százalékos béremelés

Az esztergomi cég a gazdasági helyzetre reagálva, a bérek versenyképességének megőrzése érdekében 2022-ben 12 százalékos átlagos béremeléssel együtt a műszakpótlék mellett termelékenységi prémiumot vezetett be, amit szeptembertől az irodai állományra is kiterjesztett. Év végén pedig a vállalat vezetése és az üzemi tanács 2023-ra átlagosan 20 százalékos – teljesítményalapú béremelésben – állapodott meg, ehhez az év folyamán összesen másfél havi bónuszkifizetés is társul. A béren kívüli juttatásokra fordított összeg is növekedett. A kiterjesztett béren túli juttatásoknak és a családokat támogató szolgáltatásoknak köszönhetően az idén májusban az esztergomi gyártóvállalat megkapta a Családbarát Hely védjegy minősítést.

Lesz-e elektromos modell gyártása Esztergomban?

A Suzuki Motor Corporation növekedési stratégiájában kiemelt szerepe van a karbonsemleges társadalom víziójának, illetve az ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek.

A 2024-es üzleti évben (2025. március 31-ig) Európában is megkezdődik a tisztán elektromos autók – a tervek szerint 2030-ig összesen öt modell – bevezetése.

Legkésőbb 2025. március 31-től a magyar piacon is kapható lesz tisztán elektromos meghajtású Suzuki. Az anyavállalat vezetősége már jelezte, egyetlen európai bázisként továbbra is számít a Magyar Suzukira. Az esztergomi vállalat a Suzuki Motor Corporation bevonásával jelenleg tanulmányozza az új technológia gyártási igényeit és folyamatait.