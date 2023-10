Futurisztikus járműveket és elektromos versenyautót is bemutattak a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon, amely a Kognitív Mobilitás elnevezésű konferenciának adott otthont nemrégiben. Az érdeklődők többek között megismerhették a magyarországi Bosch csoport, valamint a Bosch-BME Innovatív Járműtechnológiák Kompetencia Központ és a MouldTech Systems Kft. együttműködésében zajló eTipo kutatás-fejlesztési projektet is. Itt debütált a nagyközönség előtt az az 1950-es éveket idéző, oldtimer formavilágú, ugyanakkor a legmodernebb hajtáslánccal felvértezett eTipo elektromos tesztversenyautó második, továbbfejlesztett generációja, amely valós megmérettetéseken, hegyi pályás nemzetközi viadalokon is részt vesz. A Formula–1-es kocsi külön érdekessége, hogy dobozos termékként meg is vásárolható a világpiacon.

Fotó: Bosch

A tesztjármű elektromos hajtásláncának összetevői modulárisan cserélhetők, és működés közben tesztelhetők. A különböző elektromos komponensek így pontosabban mérhetővé, miközben a hajtáslánc működése, melegedése, hatótávja optimalizálhatóvá válik. A szélsőséges versenykörülmények között zajló tesztelés azt is szolgálja, hogy a sorozatgyártásba kerülő innovatív megoldások később garantáltan helytálljanak az utakon.

Az eseményen bemutatták a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Mobility Labjének gépjárműdizájn-projektjét is. A konferencia részvevői bepillantást nyerhettek a közlekedés jövőjének víziójába: a 3D-s modellek és a VR-szemüveggel „körbejárható” tervek megmutatták, milyen futurisztikus formavilágot álmodtak meg a MOME hallgatói a 2040-ben közlekedő járműveknek.

A mintegy 40 előadás olyan területeket érintett, mint például

a forgalmi dugók a jövő autópályáin,

a vizuális szmog hatása a járművezetőkre,

a városi parkolóhely-foglalási szolgáltatás fejlesztése a vezetési magatartás alapján vagy

az évszakok hatása a kerékpáros balesetekre.

Fotó: Bosch

Kemler András, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért és a telephely működéséért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, cégük kognitív mobilitáshoz kapcsolódó megoldásait már ma is több mint ötven autómárka használja világszerte.Fontosnak tartják, hogy az akadémiai szektorral összefogva részt vegyenek a mobilitás jövőjének formálásában.