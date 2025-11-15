Az életbiztosítás tényleges ára - nem minden arany, ami fénylik
Sok befektetési életbiztosítás csábítja az ügyfeleket hangzatos ígéretekkel: „biztonságos megtakarítás”, „hozamtermelő befektetés”, „gondtalan jövő”. Érdemes is lehet még az év végéig elindítani a szerződéskötést, hiszen a biztosított életkora ilyenkor kedvezőbb díjat eredményezhet, ugyanakkor vigyázni kell: bizonyos biztosítási konstrukciók, például a megtakarítással kombinált unit linked termékek esetében a költségek a teljes költségmutató (TKM) révén akár a hozam nagy részét is elvihetik. A reklámok ritkán beszélnek erről a számról, amely valójában eldönti, mennyit is ér majd a megtakarítás a futamidő végén.
Az életbiztosítások két alapvető fajtája
Az életbiztosítások világában két alapvető típus különböztethető meg. Az első a
kockázati életbiztosítás, amelynek díja kizárólag a biztosítási esemény kockázatát fedezi.
Ez a konstrukció átlátható, olcsóbb, és a díj főként a biztosított életkorától, egészségi állapotától, valamint a kívánt biztosítási összegtől függ.
A másik fő típus a unit linked életbiztosítás, amely a biztosítási védelmet hosszú távú megtakarítással kombinálja.
Ebben az esetben a befizetett díj egy része befektetési alapokba kerül, és a hozam a piacon elért teljesítménytől függ, és itt kerül képbe a TKM, amelynek köszönhetően akár jelentősen csökkenhet is a befektetés végső értéke. A döntésnél tehát nem csupán az éves díj számít, hanem az is, hogy mennyi marad a megtakarításból a költségek levonása után.
A TKM – a biztosítás lelkiismerete
Ahogyan a hitelek esetében a THM, a befektetési biztosításoknál a TKM mutatja meg a teljes költséget. Ez a szám nem apró betűs részlet, hanem a megtakarítás valódi ára. Nagyon nem mindegy, hogy a TKM 2 vagy 4 százalék – a költségek ugyanis a hozam jelentős részét elvihetik, így hosszú távon érdemben befolyásolják a megtakarítás értékét. Aki tisztában van vele, évekkel rövidítheti az útját a pénzügyi céljai felé, és aki okosan választ a kockázati és megtakarításos konstrukciók között, a jövőre félretett pénzét valóban gyarapítani tudja.
Miért számít, hogy idén vagy jövőre kötjük meg a biztosítást?
A kockázati biztosításoknál idén még olcsóbban köthető meg ugyanaz a szerződés, akár jelentős kedvezménnyel, mint jövő januárban, ennek oka az, hogy biztosítók többsége az életkort naptári év alapján számítja, nem a születésnap alapján, tehát januártól „egy évvel idősebbnek” számíthat a leendő ügyfél.
Egyéb díjtényezők:
- egészségi állapot, kórelőzmény, családi kórtörténet
- dohányzás, túlsúly, veszélyes foglalkozás vagy hobbi
Az alábbi feltételek is fontos szerepet játszanak az éves díj összegének alakulásában:
- Milyen eseményekre fizet a biztosító?
- Milyen kizárások vannak (pl. extrém sportok)?
- Van-e garantált megtakarítás a unit linked konstrukcióban?
- Milyen költségeket vonnak le a hozamból?
Hogyan dönthet okosan a megtakarító?
A tudatos befektetéshez fontos, hogy minden unit linked ajánlat esetén ellenőrizzük a TKM-et, hasonlítsuk össze a különböző konstrukciókat, vegyük figyelembe a biztosító életkorszámítási módszerét, és szükség esetén szakértői támogatással is igénybe vehetünk, hogy a befektetés valódi költségeit és feltételeit teljeskörűen átlássuk.