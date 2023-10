Együttműködési megállapodást írt alá a világ 9. legnagyobb akkumulátorgyártója, az EVE Energy és az európai elektromos autózásban úttörőnek számító horvát Rimac.

Az üzlet értelmében a kínai akkumulátorgyártó 46xx típusú akkumulátorait mostantól a horvát gyártóval közösen fogja fejleszteni.

A 46 darab, hengeralakú lítium—ion cellából álló akkufajta a jövőben sok elektromos autóban kaphat majd helyet, mivel kialakításából adódóan eddig ez számít a legbiztonságosabbnak. Az említett akkutípusok ugyanis üzem közben hőt termelnek, és emiatt felpuffadhatnak, az EVE hengeres kialakítású megoldása viszont megoldja ezt a problémát. A kínai-horvát együttműködés azért is érdekes, mert az EVE Energy megállapodott a BMW-vel is. A bajorokkal kötött megegyezés értelmében a kínaiak szállítják majd az akkumulátorcsomagokat az újgenerációs M3-as elektromos változatához. Mindez azért is érdekes, mert az EVE Debrecenben építi majd első európai akkumulátorgyárát és vélhetően a horvát mérnökökkel is itt fognak majd együtt dolgozni.

Fotó: Shutterstock

Kell az európai részvétel

A kínai-horvát együttműködés elsősorban az ázsiai gyártó érdeke. A közös fejlesztésű akkumulátorok ugyanis így már csak részben számítanak kínainak, így pedig már magyarországi gyártás esetén európai termékként dobhatók piacra. De a kooperációval a Rimac is nagyot nyer, ugyanis a horvát cégnek a további fejlesztésekhez elsősorban tőkére és gyártókapacitásokra van szüksége, ez pedig a kínai vállalat esetében adott.