Deviza
közlemény
Belügyminisztérium
EESZT
megoldás
leállás

EESZT leállása: hivatalos, nagyobb a baj, mint hitték – egy külföldi cég kezében a megoldás

Kiderült, nem szokványos szoftveres hiba vagy akadályoztatás állt be. Minden más már működik, de az EESZT leállása változatlan. Az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium közleményt adott ki.
Hecker Flórián
2025.08.09, 17:42
Frissítve: 2025.08.09, 18:21

Hivatalos tájékoztatás jelent meg az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról, hogyan történt az EESZT leállása. Ebben Takács Péter az Energiaügyi Minisztérium közleményét és a Belügyminisztérium intézkedéseit ismertette az EESZT-t is érintő informatikai hibáról.

EESZT leállása, gyógyszertár
EESZT leállása: hivatalos, nagyobb a baj, mint hitték / Fotó: Shutterstock

Takács Péter nem először jelentkezett a közösségi oldalán szombaton a témában. Ugyancsak szombaton egy jóval rövidebb nyilatkozatban árulta el, mi okozza a felület elérhetetlenségét. Erről részetesen ebben a cikkben számoltunk be.

Megszólalt az egészségügyi államtitkár az EESZT összeomlásáról: ezért nem lehet hozzáférni a receptekhez – de ígéretet tett
Ez az első hivatalos reakciója. Jóval nagyobb a baj, mint azt sokan gondolták, nem csak az EESZT állt ugyanis le.

EESZT leállása: hivatalos, nagyobb a baj, mint hitték

A friss jelentés már jóval részletgazdagabb. Kiderült például, hogy nem szokványos szoftveres hiba vagy akadályoztatás állt be, hanem 

az elektronikus közigazgatás hardver eleme is meghibásodott pénteken kora délután.

A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az egyelőre kérdés. Jó hír viszont, hogy

  • a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt,
  • illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is.
  • Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató Vendégem Szállás alkalmazás működése is.

Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. „Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek” – olvasható a bejegyzésben.

Hogyan lehet gyógyszerhez jutni, ha nincs EESZT?

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy ha a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. 

Ha a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert 

támogatás nélkül, teljes áron 

tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. Sőt, természetesen a papíralapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók. 

Ezenfelül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről az 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

Bár most nagy a kellemetlenség, fontos azért azt is rögzíteni, hogy az EESZT 2017. óta tartó fennálllása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott. „A rendszer helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk” – zárul Takács Péter bejegyzése.

