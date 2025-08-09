3 százalékos hitel: erre kevesen gondoltak – balatoni nyaralót is lehet venni belőle, ez nem ámítás

A 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitel szeptemberi rajtjára ugyan még várni kell, de a Balaton környékén járva már most érezhetően pezseg a piac. Ingatlanközvetítők szerint az érdeklődők száma látványosan emelkedett, sokan előre felmérik a kínálatot, hogy a hitel indulásakor azonnal léphessenek. Az új konstrukció ugyanis nemcsak városi lakásokra, hanem családi házakra, nyaralókra, sőt akár egy saját balatoni házra is felhasználható, amely eddig sokak számára elérhetetlen álom volt – írja az Origó.

Az olcsóbbtól a drágábbig többféle balatoni ingatlan közül lehet választani / Zenga.hu

Egyre több balatoni ingatlan bukkant fel a piacon

Mediterrán hangulatú boglári háztól a medencés csopaki otthonig több izgalmas ingatlan is vár új gazdára – a kedvezményes konstrukcióval akár ősszel be is költözhet a leendő tulajdonos. Az Origó néhányat be is mutat 85-től 120 millió forintos összegig :