Máris itt van az új lengyel elnök első csapása Ursula von der Leyenre: Nawrocki bejelentette, szembeszáll Brüsszel nagy tervével – új szövetség jön létre

Nemzetközi koalíciót hozna létre Karol Nawrocki Lengyelország frissen beiktatott elnöke az Európai Unió (EU), valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai közötti megállapodás ellen - ezt az új lengyel elnök szombaton egy vidéki gyűlésén közölte.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európai Unió és a Mercosur országok
egy rendkívül hosszú tárgyalássorozatot követően június 28-án politikai egyezségre jutottak egy kereskedelmi megállapodás megkötéséről. "Ez a megállapodás – elsősorban annak agrárvetülete miatt – a hazai termelőket is érintheti" – hívta fel a figyelmet a MOSZ.
Az ellenzéki jelöltként megválasztott, az elnöki hivatalba szerdán beiktatott Karol Nawrocki éppen országjáró körutat tesz. Az utóbbi három napon vidéki gyűléseken vett részt, amelyeken eddig összesen három, a választási kampánya során ígért törvénytervezetet írt alá.
Az északnyugat-lengyelországi Krapiel községben a helyi gazdákkal szombaton rendezett találkozón Karol Nawrocki elmondta: az éppen aláírt tervezet egyik eleme a lengyel agrárpolitikai rendszer fejlesztését szabályozó törvény preambulumának módosítása. Ennek értelmében a kormány köteles lenne megvédeni Lengyelországot az EU-Mercosur-megállapodás következményeitől, valamint az ukrajnai mezőgazdasági termékek beáramlásától.
A preambulumba foglalt rendelkezés lehetőséget ad a politikai osztálynak arra, hogy kiálljanak a lengyel gazdákért – jelentette ki. Úgy vélte: a megoldás "tetszeni fog a gazdáknak egész Európában", hiszen a mezőgazdasági termelők más európai országokban is "nagyon aggódnak az EU-Mercosur megállapodás aláírása miatt". Reményét fejezte ki, hogy az uniós partnerek ugyanezt az utat fogják követni és
koalíciót hoznak létre a Mercosur-megállapodás ellen.
Az ügyben Nawrocki következetes kiállást ígért a nemzetközi porondon.
Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter múlt hétfőn az RMF FM kereskedelmi rádióban elmondta: tárcája a lengyel mezőgazdaság versenyképességét veszélyeztető EU-Mercosur megállapodás elfogadását blokkoló kisebbség létrehozására törekszik az európai színtéren, de jelenleg ilyen kisebbség nem létezik.
Nawrocki agrárügyi tervezete arról is szól, hogy 2036-ig meghosszabbítanák az állami termőföldek eladási tilalmát. A külföldi cégek általi spekulatív földvásárlás megakadályozását célzó jelenlegi lengyel előírások jövőre veszítik hatályukat.
Csütörtökön Nawrocki a közép-lengyelországi Kalisz városában tett látogatása során a Lódz és Varsó közötti óriásrepülőtér (CPK) építéséről szóló tervezetet látta el kézjegyével. Az előző, a Jog és Igazságosság párt vezette kormány kezdeményezéséhez visszatérő javaslat szerint a CPK és a hozzá kötődő gyorsvasúti hálózat 2031 végéig jönne létre, és a jelenlegi kormány által elfogadott projekthez képest több lengyel várost kötne össze.
Pénteken Nawrocki a délkelet-lengyelországi Kolbuszowában egy családtámogatási tervezetet is aláírt, melynek értelmében a két- vagy többgyermekes családokban a szülők nem fizetnének személyi jövedelemadót. Ez nagyban hasonlít amagyar szabályozáshoz, az októbertől fokozatosan életbe lépő, kettő, illetve három gyermekes anyákra vonatkozó adómentesség intézményére.
Nawrocki Kolbuszowában azt is bejelentette, hogy hétfőn benyújtja a parlamentbe azt a tervezetet is, amely szerint évi 120 ezer zlotyról (11 millió forint) 140 ezer zlotyra (13 millió forint) emelnék azt a küszöböt, amelyen felül nem 12 százalékos, hanem 32 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni.
Az új államfő külpolitikai tevékenysége kapcsán szombaton Pawel Szefernaker elnöki kabinetfőnök jelezte: Karol Nawrocki szeptember 3-ra kapott meghívást a Fehér Házba Donald Trump amerikai elnöktől.
Leírták a németek: félnek az új lengyel elnöktől, mint a tűztől, Nawrocki leszámolhat velük – de trükkös Lengyelország gazdasági csodája
A jobboldali Karol Nawrocki Lengyelország új elnöke, aki a német sajtó értékelése szerint konfrontatív Németországgal, az EU-val és Donald Tusk miniszterelnök kormányával szemben. Nawrocki Ukrajna támogatását is feltételekhez köti, elsősorban történelmi emlékezettel összefüggő kérdésekhez. Közben a lengyel gazdaság valódi arcát elfedi az eladósodás.
