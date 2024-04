A magyar használtautó-vásárlókat elemezte a hasznaltauto.hu saját adatai áttekintésével, összesen több mint egymillió telefonos érdeklődés alapján.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az összesített top 10-ben a tavalyi első negyedévhez képest ugyanazok a modellek szerepelnek, és csak apróbb eltérések láthatók. Ezek közül kiemelendő a Skoda Octavia előreugrása és az Opel Corsa iránti érdeklődés visszaesése.

A háromévesnél fiatalabb autókat vizsgálva viszont már jóval érdekesebb a kép.

A Skoda Octavia szabad szemmel is látható diadalmenete mellett erre a toplistára már több prémiummárka került. Adataink szerint a BMW városi terepjárói állnak az érdeklődés középpontjában és a 10. helyre is egy SUV kapaszkodott fel, méghozzá a 2023-as adatokhoz képest igencsak messziről. Ezen túl pedig még három elektromos modellt is találtunk a legnépszerűbb típusok között, amiben óriási szerepet játszhat az elektromos autók egyéves viszonylatban tapasztalt, 14-35 százalék közötti átlagárcsökkenése – emelte ki Horváth András, a hasznaltauto.hu autópiaci szakértője.

Legnépszerűbb használt autók toplistája 2024 első negyedévében