A zöldhasú megmentette a Pepsit

Javultak a PepsiCo kilátásai a cég csütörtöki közlése szerint, főként az energiaitalok és egészségesebb üdítők iránti élénkülő amerikai kereslet és a kedvező devizaárfolyamok eredményeként.

A nemzetközi bevételeknek jót tett a dollár gyengesége a PepsiCo-nál / Fotó: Dulin / Shutterstock

Kilőtt az árfolyam a javuló kilátások hírére

Az amerikai tőzsde nyitása előtt közzétett beszámoló hatására a vállalat részvényei a piacnyitás előtti kereskedés során több mint 5 százalékot erősödtek, bár a részvény idén így is veszteséges. A vállalat, hasonlóan ősi versenytársához, a Coca-Colához, az egészségesebb italok és rágcsák iránti keresletre felvásárlásokkal válaszolt, így megszerezte a prebiotikus üdítőmárkát, a Poppit, valamint új ízeket jelentett meg a Lay’s és a Doritos chipsmárkákban.

Az árait a haszon megóvása érdekében folyamatosan emelő vállalat elérte ezen stratégia határait, így inkább most igyekszik a megfizethetőbb ajánlatainak körét is bővíteni.

A PepsiCo bevételeinek 40 százalékát az Egyesül Államokon kívüli piac jelenti, így korábban a cég arra számított, hogy az erős dollár miatt nyeresége csökken. Azonban az év elején még erős zöldhasú időközben gyengülni kezdett, így a cég kilátásai is javultak. A vállalat azonban továbbra is kisebb profitra számít idén, mint tavaly, ám míg az év elején még 3 százalékos nyereségcsökkenés volt terítéken, addig most már csak 1,5 százalékos visszaesésre számít a vállalat – írja a Reuters.

Rácáfolt a pesszimista várakozásokra a PepsiCo

A cég második negyedéves eredményeivel kapcsolatos várakozások nem voltak túlzottak a cég kiadásait növelő vámok – például az alumíniumra vonatkozók – költségnövelő hatása miatt, miközben az amerikai fogyasztók is inkább a megfizethetőbb, egészségesebb termékeket keresték.

A vállalat észak-amerikai organikus bevételei 1 százalékkal nőttek, miután az előző negyedévben 2 százalékot csökkentek. A teljes bevétel a június végén zárult három hónap alatt, 1 százalékos növekedés után 22,73 milliárd dollár volt, meghaladva az 1 százalékos csökkenésre számító elemzői várakozásokat, míg az egy részvényre jutó nyereség 2,12 dollár volt, miközben a piaci várakozások csak 2,03 dollárt valószínűsítettek.