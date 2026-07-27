Vlagyimir Putyin orosz elnök annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb elveszíti nyugati területeit, mivel szerinte kizárólag Oroszország volt Ukrajna területi integritásának garanciája.

Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: Pavel Byrkin / POOL / AFP

„Meg vagyok győződve arról, hogy előbb vagy utóbb Ukrajna elveszíti ezeket a nyugati területeket – azokat, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz, illetve Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, de talán holnapután, egy, két, tíz vagy tizenöt év múlva, de történelmileg minden a helyére kerül. Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája Oroszország volt” – jelentette ki vasárnap az orosz haditengerészet katonáival folytatott szentpétervári találkozóján.

„Kijev úgy ítélte meg, hogy számukra szükséges, lehetséges és előnyös Oroszországot ellenségnek nyilvánítani, az oroszokat pedig Ukrajnában nem államalkotó nemzetnek minősíteni, ami teljes képtelenség és ostobaság” – idézte az elnököt az Interfax orosz hírügynökség.

Az ENSZ-re hivatkozik Putyin

Putyin emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi nemzetközi világrend a második világháborút – Oroszországban a Nagy Honvédő Háborút – követően, az ENSZ Alapokmányára épülve alakult ki. Az Alapokmányt a győztes hatalmak – a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia – dolgozták ki.

„Az ENSZ Alapokmánya a modern nemzetközi jog alapja, amely meghatározott szabályokat hozott létre. Amikor azonban felbomlasztották a Szovjetuniót, az ENSZ egyik alapító állama, a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok rendszerének egyik megalkotója megszűnt létezni. A hidegháború úgynevezett győztesei – nemcsak az Amerikai Egyesült Államok, hanem az egész kollektív Nyugat – hirtelen úgy döntöttek, hogy változtatni kell a rendszeren. Miért élvezzen Oroszország – amely már nem a Szovjetunió, és jelentős potenciált veszített – ugyanolyan előnyöket, mint a második világháború győztes hatalma? És elkezdték átírni a szabályokat” – mondta Putyin.

Ezzel összefüggésben felidézte a jugoszláviai eseményeket és a szerb nép több államra történő szétválasztását. Szavai szerint olyan döntések születtek, amelyek semmilyen módon nem feleltek meg az ENSZ Alapokmányának.