Nagy meglepetést valószínűleg senkinek sem okozott, hogy egy olyan nagy horderejű esemény, mint az orosz–ukrán háború és annak gyors eszkalálódása előtérbe helyezte a menekülőeszközöket. A bizonytalanság inkább abból adódott, hogy mi az, amit még biztosan menekülőeszköznek tekinthetünk, ugyanis az elmúlt tíz évben ebben is volt némi átrendeződés. Sokáig úgy tűnt, hogy a bitcoin és egyéb kriptoeszközök próbálnak helyet követelni maguknak ebben a kategóriában, ám az elmúlt egy hónap eseményei azt igazolták, hogy egy ilyen súlyos, világméretű válsághelyzetben a befektetők inkább a klasszikus menekülőtermékekhez nyúlnak. Ennek eredményeként,

amíg a legnagyobb forgalmú kriptoeszköz, a bitcoin az idén eddig 7 százalékot veszített az értékéből, addig a svájci frank volt már 3 százalékos pluszban is (jelenleg plusz 1 százalékon áll), miközben az arany árfolyama több mint 6 százalékot emelkedett.

Az arany helyzete azért is különleges, mert ilyenkor nemcsak a hagyományos befektetési termék szerepe kerül előtérbe, hanem egyre többször hallani arról, hogy sokan keresik a fizikai formában elérhető aranyat is. Látványosan növekszik azoknak a száma, akik az otthon tartott aranyat biztonságnak érzik, mert könnyen mobilizálható, és az eddigi tapasztalatok szerint a legsúlyosabb válságban is pénzre váltható.

Emellett a legfrissebb statisztikák szerint az arany-ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett alapok) is folyamatos a tőkebeáramlás, ami áttételesen ugyan, de tovább növeli a fizikai arany iránti keresletet is. A Bloomberg adatai szerint a februári hónapban 35 tonnányi arany értékének megfelelő beáramlás volt az ilyen típusú alapokba, miközben márciusban csak a legutóbbi héten 33 tonnányi.

Az egész márciusi hónapban eddig 150 tonnányi aranynak megfelelő tőkebeáramlás történt, ami könnyen lehet, hogy a valaha volt legnagyobb mértékű havi növekedés lesz az arany-ETF-ek történetében.

Az árfolyam mozgása nem ilyen egyértelmű és stabil emelkedést mutat, hiszen a február végi meglódulást egy látványos korrekció követte. A háború első eseményei hirtelen több mint 100 dollárral lendítették felfelé az arany árfolyamát, s ezzel megközelítette a mindenkori rekordértéket. 2020 augusztus 3-án, a pandémia első hulláma által okozott bizonytalanság 2074 dolláros történelmi csúcsot hozott. Ezek után az orosz–ukrán helyzetnek a világra gyakorolt hatása és az Oroszország ellen bevezetett széles körű szankciók várható gazdasági lenyomata 2070 dollárig repítette az aranyat. Természetesen elsősorban a spekulatív kereskedések hatására tudott ilyen gyorsan felfutni, és ahogy a részvénypiacok is megnyugodtak kissé az első sokk után, az arany árfolyamából is gyorsan kiárazódott a legrosszabb forgatókönyv.

Ennél a terméknél azonban nagyobb a trend tartós fennmaradásának valószínűsége, hiszen a korábban említett beáramló tőke és a fizikai arany iránti kereslet nemcsak rövid távra tarthatja fókuszban a menekülőeszköz-státuszát egyértelműen megerősítő terméket.

Technikai oldalról vizsgálva az elmúlt időszak eseményeit, szintén arra a következtetésre juthatunk, hogy az arany árfolyamának emelkedése még egyáltalán nem fulladt ki. Miután a teljes tavalyi évet egy oldalazó mozgás jellemezte 1700 és 1900 dollár között, most az ebből való kitörés megadhatta a lendületet egy újabb emelkedő trend kialakulásához. Ráadásul az említett 1900-as felső trendvonal visszatesztelése is megtörtént, és innen újra meg tudott indulni az árfolyam felfelé, ami további pozitív megerősítést adhat a technikai elemzés alapján kereskedőknek. Az oldalazásból való kitörés alapján a sáv teljes szélességét, azaz 200 dollárt érdemes rávetíteni célárfolyamnak, vagyis 2100 dollár lehet az elemzésből célként kiolvasható szint. Jelenleg 1950 környékén jegyzik az aranyat, ami azért némi óvatosságra inthet, és a 2000-es lélektani határ is mindenképpen fontos szerepet játszik a következő hetekben. A háborús események elhúzódása és a nagyhatalmak élesedő politikai vitái azonban egyaránt az arany malmára hajthatják a vizet.