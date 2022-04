A vártnál ugyan némileg kedvezőbb lett a márciusi inflációs adat, ám korántsem szabad arra gondolni, hogy fordulóponthoz értünk – mondta Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. Pénzügyi innovációs vezetője, aki szerint nehéz hónapok állnak még előttünk. Annak ellenére, hogy az MNB lassított a szigorítás terén, messze vagyunk még a kamatcsúcstól, főleg, hogy az alapkamat távol van az egyhetes rátától.

Fotó: Shutterstock

A szakértő szerint 7 százalék környékén találkozhat a nyár közepén a két ráta. Recesszióra itthon és a nagyobb gazdaságokban sem számít a szakártő, ám ha tartósan magas marad az infláció, és nem sikerül rövid távon megoldást találni a háborús helyzetre a stagfláció veszélye valósággá válhat.

A Fed várt szigorító lépései érdemben nem befolyásolják majd a hazai monetáris politikát, és látványos tőkekiáramlást sem eredményez, hiszen a kamatkülönbözet még a beárazott kamatemelésekkel együtt is jelentős marad – véli a szakértő. A forint piacán is további kilengésekre érdemes készülni, ideiglenes nem zárható ki a 400 forintos euró sem.

A monetáris lépéseknek azonban meglesz a hatásuk, a hazai fizetőeszköz a 370-es szint alatt stabilizálódhat az euróval szemben.

A pénz-és tőkepiacok ugyan hullámvasúton vannak, ám egy érdemi, és egészséges korrekció mégsem következik be. Ennek egyik oka a likviditásbőség, valamint az is, hogy a piacokon megjelent az a generáció, amelyik még nem látott egy igazi esést, a korrekciókban csak egy jó beszállási lehetőséget látnak, ezért rendre gyorsan visszarendeződnek az árfolyamok. Kimondottan igaz ez a trendi részvényekre, tapasztalatlan befektetők többnyire a nagyon ismert világmárkákat, vagy kriptodevizákat vásárolnak, így az árfolyamok elszakadnak a fundamentumoktól.

Buró Szilárd szerint a jelenlegi volatilis időszakban és magas kamatkörnyezeteben célszerű fedezéket építeni, a porfóliókon belül nagyobb arányban a kevésbé kockázatos eszközöket, például az inflációkövető állampapírokat kell felülsúlyozni.

A szakértő szerint érdemes aranybefektetésen is gondolkodni, de a dolláralapú eszközök is jól teljesíthetnek. Nem szabad ugyanakkor szem elől téveszteni a tőzsdéket, hiszen ilyen időszakokban gyorsan kell reagálni, érdemes a kisebb ármozgásokat is realizálni. A magyar részvényeket – bár vannak még kockázatok – túladták a befektetők, még akkor is diszkonttal forognak a blue chipek, ha a teljes orosz és ukrán eszközöket le kell majd írniuk. Nehéz ugyan megmondani, hogy mikor rendeződik a gazdasági és a geopolitikai helyzet, mikor és milyen szinten érik el a magyar papírok a hullámvölgyet, ám a hosszú távra tervezők számára a jelenlegi árfolyamszintek is jó beszállási pontnak számítanak.