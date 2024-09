Az erőltetett minimálbér-emelés szüntetheti meg a garantált bérminimumot

„Bizton állíthatom, hogy sem a munkavállalói, sem kormány oldaláról nincsen határozott szándék arra vonatkozóan, hogy szüntessük meg a garantált bérminimumot, de együtt tudunk vele élni, ha végül mégis úgy alakul” – ezt mondta a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Idén már több tárgyalási fordulón van túl a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), amely ezúttal nemcsak a jövő évi minimálbérről dönt. Idén ugyanis a szakszervezeteket, a vállalkozókat és a kormányt képviselő háromoldalú szervezet az uniós irányelvnek való megfelelés miatt rendszerszintű változtatásokra készül.

Perlusz László szerint erőltetett minimálbér-emelés miatt szűnhet meg a garantált bérminimum / Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Ennek köszönhető, hogy a legutóbbi tárgyalásokon már részmegállapodást is kötöttek a felek , amelynek értelmében 2027-re a rendszeres bruttó keresetek 50 százalékára kell felzárkóztatni a hazai minimálbért. Perlusz szerint reális az a feltételezés, amely a sajtóban is megjelent, és amelyről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszélt, hogy a következő három évben átlagosan 11-12 százalékkal nőjön a hazai minimálbér, azt viszont gyakorlatilag kizárta, hogy ugyanilyen mértékben emelkedjen a garantált bérminimum összege, annál is inkább, mert abban az esetben a bérszínvonal is ekkora ütemben növekedne, ami „tarthatatlan”.

A VOSZ főtitkára szerint nem döntés kérdése, ha ugyanis marad az erőltetett minimálbér-emelés, akkor az magától is össze fog érni a garantált bérminimummal, tehát nem lesz értelme megtartani ez utóbbit.

Ez azért is lényeges, mert – 2016 után – minden bizonnyal újra hároméves bérmegállapodást kötnek idén a szociális partnerek, tehát pontosan rögzíthetik, hogy nézzenek ki a következő években a bértételek. Perlusz arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valamelyik sarokszám borul, akkor vele együtt az egész modell borul.

Nem mondott mást a nemzetgazdasági miniszter, mint hogy átlagosan 11-12 százalékkal kell nőnie a minimálbérnek három éven keresztül. De azt nem mondta, hogy melyik évben mennyivel nőjön

– mutatott rá a munkavállalói oldal képviselője, hozzátéve, hogy ha idén 1,5 százalék lesz a gazdasági növekedés, jövőre meg 3 százalék, akkor nyilván az első lépésnek kisebbnek kell lennie, mint 12 százalék, majd a következő évben lehet ez akár 13 százalék is, amikor a GDP-bővülés már 4 százalékos.

Együtt tudunk vele élni

– ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy 2027-re megszűnjön a 2007 óta létező szakmunkás-minimálbér, és a helyét az ágazati tarifa-endszer váltsa fel. Hozzátette: nem biztos, hogy ez a legoptimálisabb megoldás, de munkaadói oldalról nem jelent olyan kockázatot, amivel ne tudnának együtt élni, hiszen a jövőben is meg kell állapítani majd a minimálbér összegét.