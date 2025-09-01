Óriási meglepetést produkáltak a magyar fizetések, az uniót is állva hagyták

Rácáfolt az elemzői várakozásokra a hazai bérdinamika alakulása, júniusban ugyanis közel 10 százalékkal nőttek a bruttó és nettó keresetek – erről beszélt a Világgazdaság podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. A munkaerőpiaci szakértő kiemelte, hogy a magyar fizetések növekedése a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD-országok és az uniós tagállamok között is az egyik legmagasabb volt az első negyedévben. Ráadásul az év második felében a magyar még tovább gyorsulhat, köszönhetően a családi adókedvezmény júniusban életbe lépő emelésének.

Szalai Piroska a műsorban beszélt a Tisza Párt adóemelési törekvéseiről, szerinte beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, amely amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez is vezethet.

Ugyanannyit dolgozik ugyanannyi bérért, miközben ugyanannyit kell a munkáltatónak fizetnie járulékként, a nettóját meg mégsem fogja megkapni, csak sokkal kevesebbet

– mondta a munkaerőpiaci szakértő, aki rámutatott arra is, hogy ha bizonyos szakmák fizetési rangsorát vesszük szemügyre, akkor nemcsak a közgazdászok vagy a szakorvosok bére csökkenhet jelentősen, hanem a középfokú végzettségűeké is, akiknek az átlagbér környékén van a fizetése.

Úgy véli, hogy azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek.

További részletek a beszélgetés tartalmából: