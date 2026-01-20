Magyar Péter hallgat, míg az európai gazdák tüntetnek az EU–Mercosur-megállapodás ellen — megszólalt az agrárminiszter

Magyar Péter, aki az Európai Unió mezőgazdasági bizottságának tagja, hallgat — nyilatkozta Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán. Az európai gazdák eközben traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament előtt, amelynek Magyar Péter is tagja, sőt mentelmi jogát élvezi.

Nagy István agrárminiszter Magyar Péter hallgatásáról nyilatkozott Facebook-videóban / Fotó: Vajda János

Nagy István hozzátette: [Magyar Péter] „hallgatása ugyanakkor nagyon is beszédes. Kiválóan megfelel a brüsszeli elvárásoknak. A kezdetektől fogva nem értettem, hogy miért is akar ő tagja lenni ennek a bizottságnak. Vagyis sejtem, mert nyilván azt gondolta, hogy majd így a vidék problémáit jobban megérti, és jobban tud érvényesülni a vidéki választók között.”

[Magyar Péter] nem érezte szükségét annak, hogy szót emeljen és megvédje a magyar és az európai gazdák érdekeit. Pedig volna mit megvédeni, hiszen ott van az Európai Unió és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amely alapjaiban veszélyezteti az agrárpiacainkat. Magasabbak lesznek a kvóták, kontroll nélkül jöhetnek a kétes minőségű agrártermékek, sokkal nagyobb mennyiségben, mint a háború előtt

– fogalmazott a miniszter, majd feltette a lényegi kérdéseket is:

Nem lett volna célszerű fölemelni a hangját ellene?

Vagy ott az új költségvetési tervezet?

Mindenkinek jelentősen kevesebb fog jutni

„Több mint 20 százalékkal kevesebb forrást akarnak adni a gazdáknak. Nem kellett volna szólni, hogy a vidékfejlesztés mennyire fontos? Nem kellett volna szóvá tenni, hogy egyetlenegy centet sem különítenek el az új költségvetésben az élelmiszeripar fejlesztésére? Hát mennyire botrányos ez? És még egy szót sem emel ellen” – sorolta a miniszter, és az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményről is szót ejtett.

Minden további nélkül asszisztálnak ahhoz, hogy ez elfogadásra kerüljön. Mindegyik intézkedés Ursula von der Leyen elnöksége alatt megássa az európai agrárium sírját. Magyar Péter hallgatása ehhez asszisztál. Ezt segíti elő. Ezért ő a kiválasztott, ezért ő a brüsszeliek jelöltje. A tökéletes báb, mert önálló gondolat nincs, a magyar érdek nem számít, csak a brüsszeli érdek. Végre képviselni kellene a magyar gazdákat, ha már úgy érezte, hogy ő az Európai Unió mezőgazdasági bizottságának akar a tagja lenni. De újra és újra bebizonyosodik, hogy az élet minden területén, itthon is és Brüsszelben is csak a Fidesz–KDNP-re számíthatnak a magyar emberek

– közölte az agrárminiszter. Kiemelte: „Legyen az a migráció elleni küzdelem, a rezsicsökkentés megvédése, a családi adókedvezmények vagy a 13., illetve a 14. havi nyugdíj, a béke melletti leghatározottabb kiállás vagy épp a vidék és a gazdák támogatása, annak megvédése. Magyar érdek vagy brüsszeli érdek? Hát, lehet választani. A Fidesz a biztos választás.”