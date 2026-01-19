„A megállapodás célja az is, hogy védelmet biztosítson az emberek, állatok és növények életének és egészségének” – áll az EU és a Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi egyezmény hatodik részében. Nem véletlen, hogy ennek a témának egy önálló fejezetet szenteltek a megállapodás szövegében, hiszen a megegyezés egyik legfőbb akadálya eddig a dél-amerikai élelmiszer-biztonsági garanciák hiánya volt. A megállapodást ugyan aláírták, de a gazdatüntetéseken és a közvéleményben is rendre megjelennek azok az érvek, hogy az élelmiszer-biztonsági szabályok hiányát nem lehet holmi írott szerződésekkel pótolni. Az elmúlt időszak dél-amerikai botrányai ugyanis nem azt mutatják, hogy pozitív irányba indult volna el Brazília vagy Argentína ellenőrzési rendszere.

Mercosur-megállapodás – súlyos botrányok a dél-amerikai mezőgazdaságban / Fotó: Alf Ribeiro / Shutterstock

A Mercosur-országok fő exportterméke az élelmiszer

A Mercosur a dél-amerikai országok kereskedelmi szervezete, tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, ezek lakossága (a társult államokat is ideszámítva) több mint 400 millió ember. Legfontosabb külkereskedelmi partnerük egyébként éppen az Európai Unió, több mint 42 milliárd euró értékben exportálnak az EU-ba. Legfontosabb kiviteli termékük az élelmiszer, elsősorban a kávé, a szója, a kukorica és az állati termékek. A napokban aláírt szabadkereskedelmi megállapodás a dél-amerikai piacról érkező termékek négyötödében megszüntetné vagy csökkentené a vámokat, ennek köszönhetően jócskán növekedni fog a kereskedelem, például marhahúsból, baromfiból vagy éppen mézből (melyből a teljes magyar termelés kétszeresét engedik be vámmentesen az EU területére).

Jóval magasabb gyógyszerhasználat jellemző Brazíliában

Brazília óriási termelési potenciállal rendelkezik a baromfihús terén, jelenleg a globális kibocsátás csaknem 15 százalékát adják. Az élelmiszer-biztonsági előírások azonban nem érik el az európai sztenderdeket, így az EU már több alkalommal is korlátozásokat vezetett be humánegészségügyi kockázatok miatt a brazil baromfihússal szemben, legutóbb például 2018-ban szalmonella miatt. A dél-amerikai termelők jellemzően nem képesek biztosítani a szalmonellamentes termelést, ezért magasabb gyógyszerhasználattal kénytelenek élni, de egyébként is jellemző, hogy magas gyógyszeradagokkal pótolják a higiénés hiányosságokat.