Olcsón rendeltünk a Sheintől és a Temutól? Véget vet ennek az EU

2026 júliusától 3 eurós vám terhelheti az Európai Unióba érkező alacsony értékű csomagokat, amivel megszűnhet a korábbi vámmentesség a főként kínai platformokról érkező rendelések esetében — emlékeztet a Hello Sajtó.

Donald Trump vámpolitikája az Európai Unió gazdaságát is turbulens időszaknak tette ki / Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

A lépés jelentősen átformálhatja a piaci dinamikát: drágulhatnak az importtermékek, miközben felértékelődhet a hazai logisztika, a fulfillment szolgáltatások és a gyors kiszállítás szerepe.

A változás egy olyan piaci környezetbe érkezhet, ahol az európai határokon átívelő e-kereskedelem évek óta gyors ütemben bővül. A 2024–2025-ös időszakban

a határokon átnyúló online vásárlások forgalma 358,7 milliárd euróra nőtt, az éves növekedése elérte a 10 százalékot,

a rendelések mintegy 70 százaléka pedig online platformokról érkezett.

Ez a masszív importforgalom indokolttá teszi a szabályozás tervezését, amely 2026-tól új versenyfeltételeket teremthet az uniós és a magyar kereskedők számára.

Az EU nem kegyelmez a Temunak és társainak: brutális választ adnak az olcsó importra, mindenki többet fizethet januártól, a magyarok is rosszul járnak

Uniós irányváltás az olcsó importtermékek terén: szigorodhatnak a belépési szabályok

Az intézkedés elsődleges célja, hogy mérsékelje a mesterségesen alacsony áron kínált importtermékek volumenét, és ezzel kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós kereskedők számára.

A szabályozás várhatóan lassítja a Temu, a Shein vagy az AliExpress platformokról érkező, nagy mennyiségű, alacsony értékű csomagok beáramlását, miközben átláthatóbbá teszi a valós szállítási és előállítási költségeket, például a logisztikai díjakat, vámokat és áfaterheket.

Az új környezetben a hazai és regionális e-kereskedők számára stratégiai jelentőségűvé válhat a beszerzési lánc optimalizálása és az árazási politika felülvizsgálata. A változás arra ösztönzi a szereplőket, hogy a beszállítóikkal és készleteikkel úgy gazdálkodjanak, hogy az árak versenyképesek maradjanak, miközben a szállítás gyors és a vásárlói élmény magas színvonalú.

Mit jelent az uniós szabályozás a magyar webshopoknak?

A magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre. 2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új helyzetet teremthet a fogyasztóknál: a vásárlók nagy része ugyanis árérzékeny, és gyorsan reagál az árváltozásokra.

Ugyanakkor az új szabályozás lehetőséget is teremthet: a helyi vagy regionális raktárkapacitás, illetve a professzionális fulfillment szolgáltatások szerepe tovább erősödhet. A gyors szállítás, a precíz készletkezelés és az átlátható rendeléskövetés olyan versenytényezővé válhat, amelyre a hazai webshopok bátran építhetnek.

A fulfillment szerepe felértékelődhet

A változó vámkörnyezetben a jól működő logisztikai háttér stratégiai előnnyé válhat. A pontos készletgazdálkodás, a gyors rendelésfeldolgozás és a korszerű csomagolási megoldások nemcsak a kiszállítás sebességét javítják, hanem segíthetnek mérsékelni az importdrágulásból eredő hátrányokat is.

A tervezett uniós vámváltozások minden szereplő számára új helyzetet teremthetnek. A versenyben azok a webshopok maradnak erősek, amelyek rugalmasak, gyorsak és képesek optimalizálni logisztikai folyamataikat. Célunk, hogy olyan fulfillment megoldásokat biztosítsunk, amelyekkel partnereink a változó európai környezetben is hatékonyak és versenyképesek maradhatnak

– nyilatkozta Perényi András, a Webshippy alapítója a várható uniós vámintézkedésekről.