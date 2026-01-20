Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,4 -1,65% BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,4 -1,65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar
Donald Trump
uniós
vám

Olcsón rendeltünk a Sheintől és a Temutól? Véget vet ennek az EU

Az új vámok elsődleges célja, hogy mérsékelje a mesterségesen alacsony áron kínált importtermékek volumenét, és ezzel kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós kereskedők számára. A magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre, 2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új uniós gazdasági helyzetet teremthet.
VG
2026.01.20, 12:13
Frissítve: 2026.01.20, 12:26

2026 júliusától 3 eurós vám terhelheti az Európai Unióba érkező alacsony értékű csomagokat, amivel megszűnhet a korábbi vámmentesség a főként kínai platformokról érkező rendelések esetében — emlékeztet a Hello Sajtó. 

Usa,And,Eu,Flags,On,A, unió Concrete, Trump Unió Wall.,Usa,And vámháború
Donald Trump vámpolitikája az Európai Unió gazdaságát is turbulens időszaknak tette ki / Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

A lépés jelentősen átformálhatja a piaci dinamikát: drágulhatnak az importtermékek, miközben felértékelődhet a hazai logisztika, a fulfillment szolgáltatások és a gyors kiszállítás szerepe.

A változás egy olyan piaci környezetbe érkezhet, ahol az európai határokon átívelő e-kereskedelem évek óta gyors ütemben bővül. A 2024–2025-ös időszakban

  • a határokon átnyúló online vásárlások forgalma 358,7 milliárd euróra nőtt, az éves növekedése elérte a 10 százalékot, 
  • a rendelések mintegy 70 százaléka pedig online platformokról érkezett. 

Ez a masszív importforgalom indokolttá teszi a szabályozás tervezését, amely 2026-tól új versenyfeltételeket teremthet az uniós és a magyar kereskedők számára.

Az EU nem kegyelmez a Temunak és társainak: brutális választ adnak az olcsó importra, mindenki többet fizethet januártól, a magyarok is rosszul járnak

Uniós irányváltás az olcsó importtermékek terén: szigorodhatnak a belépési szabályok

Az intézkedés elsődleges célja, hogy mérsékelje a mesterségesen alacsony áron kínált importtermékek volumenét, és ezzel kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós kereskedők számára. 

A szabályozás várhatóan lassítja a Temu, a Shein vagy az AliExpress platformokról érkező, nagy mennyiségű, alacsony értékű csomagok beáramlását, miközben átláthatóbbá teszi a valós szállítási és előállítási költségeket, például a logisztikai díjakat, vámokat és áfaterheket.

Az új környezetben a hazai és regionális e-kereskedők számára stratégiai jelentőségűvé válhat a beszerzési lánc optimalizálása és az árazási politika felülvizsgálata. A változás arra ösztönzi a szereplőket, hogy a beszállítóikkal és készleteikkel úgy gazdálkodjanak, hogy az árak versenyképesek maradjanak, miközben a szállítás gyors és a vásárlói élmény magas színvonalú.

Mit jelent az uniós szabályozás a magyar webshopoknak?

A magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre. 2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új helyzetet teremthet a fogyasztóknál: a vásárlók nagy része ugyanis árérzékeny, és gyorsan reagál az árváltozásokra.

Ugyanakkor az új szabályozás lehetőséget is teremthet: a helyi vagy regionális raktárkapacitás, illetve a professzionális fulfillment szolgáltatások szerepe tovább erősödhet. A gyors szállítás, a precíz készletkezelés és az átlátható rendeléskövetés olyan versenytényezővé válhat, amelyre a hazai webshopok bátran építhetnek.

A fulfillment szerepe felértékelődhet

A változó vámkörnyezetben a jól működő logisztikai háttér stratégiai előnnyé válhat. A pontos készletgazdálkodás, a gyors rendelésfeldolgozás és a korszerű csomagolási megoldások nemcsak a kiszállítás sebességét javítják, hanem segíthetnek mérsékelni az importdrágulásból eredő hátrányokat is.

A tervezett uniós vámváltozások minden szereplő számára új helyzetet teremthetnek. A versenyben azok a webshopok maradnak erősek, amelyek rugalmasak, gyorsak és képesek optimalizálni logisztikai folyamataikat. Célunk, hogy olyan fulfillment megoldásokat biztosítsunk, amelyekkel partnereink a változó európai környezetben is hatékonyak és versenyképesek maradhatnak

– nyilatkozta Perényi András, a Webshippy alapítója a várható uniós vámintézkedésekről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu