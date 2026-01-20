Ez az új cseh módi, a 4iG partnere Európa legnagyobb üzletére készül, jól jön hozzá a háború

Közép-Európa legnagyobb védelmi ipari cége a Czechoslovak Group (CSG) részvényeinek 15,2 százalékát fogja értékesíteni az amszterdami börzén, az ügylettől 3,8 milliárd eurós (4,4 milliárd dollár) bevételre számít, melyből nemzetközi terjeszkedését fogja finanszírozni az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) feltételeiről kedden kiadott dokumentáció szerint.

A Tatra Trucks is a CSG cégportfóliójához tartozik a Rábával együtt / Fotó: NurPhoto via AFP

A Rábában a 4iG partnereként tavaly év végén tulajdont szerző CSG 122 millió saját részvényt ad el, emellett 30 millió új értékpapír kibocsátásáról is rendelkezett. A részvények egységárát 25 euróra, a CSG piaci értékét 25 milliárd euróra lőtték be. Innentől már csak az a kérdés, hogy hányszoros lesz a CSG papírjainak túljegyzése Európa idei legnagyobb IPO-ján, amely egyúttal a legnagyobb volumenűnek számít a védelmi iparág történetében. Az IPO sikerében a cornerstone befektetők színre lépése nagy szerepet játszik,

az Artisan Partners,

a BlackRock,

az Al-Rayyan Holding

és már befektetők

részéről eddig 900 millió euró vételi és részvénytartási kötelezettségvállalás érkezett, e cégek garantálják, hogy egy meghatározott időszak lejártáig nem adják el a birtokukba kerülő pakettet, így garantálva a papír iránti bizalmat, s hogy az árfolyam a kibocsátást követően sem ugrándozik bakkecske módjára.

A CSG tulajdonosa, Michal Strnad learatja a babérokat

A megfelelő léptékű túljegyzés esetére a CSG fenntartotta a jogot, hogy további részvények felkínálásával csillapítsa a befektetők étvágyát. A jegyzés szervezői szerint erre szükség is lehet, az érdeklődés már akkora, hogy a felkínált pakett garantáltan nem lesz elegendő. A CSG tulajdonos-vezérigazgatója, a mindössze 33 éves Michal Strnad számolt is ezzel, arra viszont szigorúan ügyel, hogy az irányításba másoknak érdemi beleszólása ne lehessen.

Az IPO révén maga Michal Strnad 3 milliárd euróval lesz gazdagabb,

a vállalat pedig 724 millió euróhoz juthat. A kettő azonban végső soron ugyanaz, hiszen a kivonuló szovjet csapatok Csehszlovákiában hagyott fegyvereinek megvásárlásával a 90-es években birodalmának alapjait lerakó Jaroslav Strnad fia 99,98 százalékkal rendelkezik a családi vállalkozásban.