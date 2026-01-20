Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,06 -0,66% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF416,15 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,11% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,84 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,91 -1,63% BUX121 464,09 -0,56% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 070 -0,68% RICHTER10 280 -2,14% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,91 -1,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
2026
részvény
OTP
tőzsde
befektetés
árupiac

Osztott-szorzott az OTP, majd kiterítette lapjait: ezek a befektetések lehetnek a befutók 2026-ban

Meglódulhat a magyar gazdaság, a forint ugyanakkor oldalazhat 2026-ban az euróval szemben az OTP elemzői szerint. A stratégák úgy vélik, a globális makrokörnyezet továbbra is kedvez a befektetéseknek. A részvénypiacon régiónk mellett Latin-Amerika és India árazása vonzó, az amerikai tőzsdén a csipgyártók és a kibervédelmi cégek lehetnek a befutók. Az árupiacon folytatódhat az arany ralija, de a réz és az urán is szépen csilloghat.
Kadlót Tibor
2026.01.20, 12:30
Frissítve: 2026.01.20, 13:12

Az OTP Bank szakértői 2026-ra is összeállították a pénz- és tőkepiaci trendekre vonatkozó előrejelzésüket, a befektetők figyelmébe ajánlott eszközöket és lehetőségeket tartalmazó részletes elemzésüket. Latin-amerikai és indiai részvények, csipgyártók és kibervédelem, arany, réz és urán is szerepel a legnagyobb magyar bank stratégáinak 2026-ra szóló befektetési listáján.

Budapest,,Hungary,-,October,24.,2024.,Entrance,Of,An,Otp
Az OTP szakértői sorra vették a 2026-os év legvonzóbbnak tűnő befektetési lehetőségeit / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Kedvez a befektetéseknek a gazdasági környezet, a Fed kétszer vághat idén

Vámháború ide, geopolitikai feszültségek oda, az amerikai és az európai gazdaság is hasít, recessziós veszély egyelőre nem látszik, tehát makrogazdasági szempontból kedvezők az idei kilátások – hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetője.

Az amerikai jegybank élére a lazítást támogató új vezető érkezhet, a Fed 2026-ban várhatón két kamatvágást hajthat végre. Az OTP várakozása szerint a dollár idén gyengülhet, a hosszú amerikai állampapírok hozama pedig csökkenhet.

Az európai gazdaságot sínen tarthatja a német élénkítőcsomag, a munkaerőpiac ugyanakkor nagyon feszes, a bérdinamika magas. Az inflációs nyomás miatt az Európai Központi Bank várhatóan nem megy 2 százalékos kamatszint alá.

A magyar gazdaság is felpöröghet végre, a forint oldalazhat

A magyar gazdaság 2-2,5 százalékkal bővülhet 2026-ban, részben a német gazdaságélénkítés átgyűrűző hatásai miatt, valamint a kormányzati kiadásnövelés következtében, továbbá a beruházások élénkülése ellensúlyozhatja a gyengébb fogyasztást.

A költségvetési hiány az idei évben is 5 százalék körül alakulhat. A forint erősödése mérsékelheti az inflációs kockázatokat, elérhető a jegybank inflációs célja. Az MNB-nek így van tere kétszer 25 bázispontos kamatcsökkentésre. Emiatt érdemes lehet felülsúlyozni a hosszú futamidejű magyar állampapírokat.

Az euró-forint árfolyamban oldalazásra számítanak az OTP elemzői, 390-es kurzust prognosztizálnak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a hazai fizetőeszköz 370–375-ös egyensúlyi árfolyamához képest továbbra is alulértékelt.

Vállalati szinten 10 százalék feletti profitbővülés látszik, ami továbbra is erős támasza a részvénypiacoknak. Az árazások alapján ugyanakkor a részvénypiacok drágák, a 2000-es évek elejét idézik az értékeltségi szintek – mondta Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,8025 +0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A tavalyihoz hasonló lehet az idei év is a tőkepiacokon: érdemes részvényeket tartani, a magas árazottság miatt ugyanakkor valószínűleg magasabb volatilitással kell számolniuk a befektetőknek. Az esetleges korrekciók idején érdemes növelni a részvénykitettséget.

Részvénypiacok: van fantázia Latin-Amerikában és Indiában

Az amerikai eszközökből tőkekiáramlásra számít az OTP, ami a világ többi tőzsdéjének, ezen belül is a feltörekvő piacoknak kedvezhet. A magyar nagybank a latin-amerikai térséget tartja a legvonzóbbnak, a 2025-ös emelkedés ellenére ez a régió ugyanis továbbra is relatíve olcsónak számít. Emellett Indiában is lát belépési lehetőségeket, e mellett a vállalati profitbővülés és az erős belső fogyasztás szól.

A kelet-közép-európai részvénypiac is az ajánlott listán szerepel, mivel kifejezetten olcsónak számít globálisan, még ha az elmúlt pár évben szűkült is az óriási diszkont. Árazási alapon még 10-20 százalékos felértékelődésre lehet tér. Méretéből adódóan a lengyel tőzsde tartogathatja a legnagyobb lehetőségeket.

Van még potenciál a csipgyártókban és a kibervédelmi cégekben

Az amerikai részvénypiacon tavaly a technológiai szektort ajánlotta az OTP. Idén ezt már cizellálja a nagybank: a félvezetőgyártókban továbbra is lát fantáziát a nagyon erős strukturális húzóerők miatt. Másfelől az AI szoftveres oldalát képviselő kiberbiztonsági vállalatok is jó választást jelenthetnek.

Európában a kisebb méretű cégek értékeltsége tűnik kifejezetten vonzónak, miközben a növekedési potenciál is magas bennük.

Árupiac: az arany mellett a réz és az urán is ragyoghat

A nyersanyagpiacon a réz és az urán tűnik jó potenciállal rendelkező, érdekes szegmensnek, részben az AI előretörésének köszönhetően. Ezekbe értékpapír formában, ETF-eken keresztül, a bányászcégek részvényein keresztül érdemes befektetni.

A nemesfémek között az arany 2026-ban is fényesen csilloghat, mivel az eddig látott ralit támogató makrogazdasági környezetben nincs érdemi változás.

A tavalyi év az állampapíroktól és azok átárazódásától volt hangos, mostanra viszont a magasabb kockázat és a devizakitettség irányába mozdult el a privátbanki ügyfelek portfóliója – mondta el Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője. Emiatt több időt igényel a befektetések menedzselése, ezzel pedig felértékelődik a befektetési tanácsadók, portfóliókezelők szerepe, miközben az értékeltségek miatt indokolt lehet az óvatosság.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu