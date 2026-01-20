Osztott-szorzott az OTP, majd kiterítette lapjait: ezek a befektetések lehetnek a befutók 2026-ban
Az OTP Bank szakértői 2026-ra is összeállították a pénz- és tőkepiaci trendekre vonatkozó előrejelzésüket, a befektetők figyelmébe ajánlott eszközöket és lehetőségeket tartalmazó részletes elemzésüket. Latin-amerikai és indiai részvények, csipgyártók és kibervédelem, arany, réz és urán is szerepel a legnagyobb magyar bank stratégáinak 2026-ra szóló befektetési listáján.
Kedvez a befektetéseknek a gazdasági környezet, a Fed kétszer vághat idén
Vámháború ide, geopolitikai feszültségek oda, az amerikai és az európai gazdaság is hasít, recessziós veszély egyelőre nem látszik, tehát makrogazdasági szempontból kedvezők az idei kilátások – hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetője.
Az amerikai jegybank élére a lazítást támogató új vezető érkezhet, a Fed 2026-ban várhatón két kamatvágást hajthat végre. Az OTP várakozása szerint a dollár idén gyengülhet, a hosszú amerikai állampapírok hozama pedig csökkenhet.
Az európai gazdaságot sínen tarthatja a német élénkítőcsomag, a munkaerőpiac ugyanakkor nagyon feszes, a bérdinamika magas. Az inflációs nyomás miatt az Európai Központi Bank várhatóan nem megy 2 százalékos kamatszint alá.
A magyar gazdaság is felpöröghet végre, a forint oldalazhat
A magyar gazdaság 2-2,5 százalékkal bővülhet 2026-ban, részben a német gazdaságélénkítés átgyűrűző hatásai miatt, valamint a kormányzati kiadásnövelés következtében, továbbá a beruházások élénkülése ellensúlyozhatja a gyengébb fogyasztást.
A költségvetési hiány az idei évben is 5 százalék körül alakulhat. A forint erősödése mérsékelheti az inflációs kockázatokat, elérhető a jegybank inflációs célja. Az MNB-nek így van tere kétszer 25 bázispontos kamatcsökkentésre. Emiatt érdemes lehet felülsúlyozni a hosszú futamidejű magyar állampapírokat.
Az euró-forint árfolyamban oldalazásra számítanak az OTP elemzői, 390-es kurzust prognosztizálnak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a hazai fizetőeszköz 370–375-ös egyensúlyi árfolyamához képest továbbra is alulértékelt.
Vállalati szinten 10 százalék feletti profitbővülés látszik, ami továbbra is erős támasza a részvénypiacoknak. Az árazások alapján ugyanakkor a részvénypiacok drágák, a 2000-es évek elejét idézik az értékeltségi szintek – mondta Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője.
A tavalyihoz hasonló lehet az idei év is a tőkepiacokon: érdemes részvényeket tartani, a magas árazottság miatt ugyanakkor valószínűleg magasabb volatilitással kell számolniuk a befektetőknek. Az esetleges korrekciók idején érdemes növelni a részvénykitettséget.
Részvénypiacok: van fantázia Latin-Amerikában és Indiában
Az amerikai eszközökből tőkekiáramlásra számít az OTP, ami a világ többi tőzsdéjének, ezen belül is a feltörekvő piacoknak kedvezhet. A magyar nagybank a latin-amerikai térséget tartja a legvonzóbbnak, a 2025-ös emelkedés ellenére ez a régió ugyanis továbbra is relatíve olcsónak számít. Emellett Indiában is lát belépési lehetőségeket, e mellett a vállalati profitbővülés és az erős belső fogyasztás szól.
A kelet-közép-európai részvénypiac is az ajánlott listán szerepel, mivel kifejezetten olcsónak számít globálisan, még ha az elmúlt pár évben szűkült is az óriási diszkont. Árazási alapon még 10-20 százalékos felértékelődésre lehet tér. Méretéből adódóan a lengyel tőzsde tartogathatja a legnagyobb lehetőségeket.
Van még potenciál a csipgyártókban és a kibervédelmi cégekben
Az amerikai részvénypiacon tavaly a technológiai szektort ajánlotta az OTP. Idén ezt már cizellálja a nagybank: a félvezetőgyártókban továbbra is lát fantáziát a nagyon erős strukturális húzóerők miatt. Másfelől az AI szoftveres oldalát képviselő kiberbiztonsági vállalatok is jó választást jelenthetnek.
Európában a kisebb méretű cégek értékeltsége tűnik kifejezetten vonzónak, miközben a növekedési potenciál is magas bennük.
Árupiac: az arany mellett a réz és az urán is ragyoghat
A nyersanyagpiacon a réz és az urán tűnik jó potenciállal rendelkező, érdekes szegmensnek, részben az AI előretörésének köszönhetően. Ezekbe értékpapír formában, ETF-eken keresztül, a bányászcégek részvényein keresztül érdemes befektetni.
A nemesfémek között az arany 2026-ban is fényesen csilloghat, mivel az eddig látott ralit támogató makrogazdasági környezetben nincs érdemi változás.
A tavalyi év az állampapíroktól és azok átárazódásától volt hangos, mostanra viszont a magasabb kockázat és a devizakitettség irányába mozdult el a privátbanki ügyfelek portfóliója – mondta el Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője. Emiatt több időt igényel a befektetések menedzselése, ezzel pedig felértékelődik a befektetési tanácsadók, portfóliókezelők szerepe, miközben az értékeltségek miatt indokolt lehet az óvatosság.