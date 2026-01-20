Ha vidéken vennénk panellakást, lehet, hogy eljött a pillanat, Budapesten se megy így már soká tovább
Tavaly az utolsó negyedévben országos szinten korrekció indult a lakásárakban, kivételt a budapesti panellakások jelentettek, ahol az árnövekedés 2025 végén is fennmaradt a Duna House ingatlantranzakciós adatai szerint. Az ingatlanközvetítő csoport keddi közleményében azt írja, hogy a fővárosi áremelkedéssel szemben vidéken már egyértelmű korrekció látszott a panellakások piacán, Kelet-Magyarországon csökkentek, Nyugat-Magyarországon pedig stagnáltak az árak.
A fővárosban a panellakások továbbra is az alsó-középső ársáv legnagyobb forgalmú termékei, miközben a téglaépítésű lakások árai elérték a megfizethetőség felső határát. Ez a különbség 2025 végére tovább nőtt, ami a keresletet a panelek irányába terelte
– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Főként megfizethető paneleket vásárolnak az Otthon Start keretében
Az Otthon Start program a panelpiacra is érdemi hatást gyakorolt, különösen Budapesten. A program által aktivizált vásárlói kör jelentős része nem az új építésű szegmensben, hanem a használt, azonnal elérhető és finanszírozható lakások között talált kínálatot. A fővárosban az új építésű kínálat egyrészt sokkal szűkebb a használtpiachoz képest, másrészt a négyzetméterárak sok esetben már a magasabb ársávban mozognak, így a kereslet nagy része a használt tégla helyett vagy mellett a panelekre terelődött.
A budapesti panellakások átlagos négyzetméterára jelenleg 1,2 millió forint.
A legmagasabb átlagos panelárak a XI. és a XIII. kerületben vannak, ahol négyzetméterenként 1,3-1,4 millió forint az árszint. A legolcsóbb fővárosi panelpiac továbbra is a külső pesti kerületekben található, a XVII. kerületben négyzetméterenként 900 ezer forintos, a XVIII., XXI. és XX. kerületben jellemzően 900 ezer és 1 millió forint közötti árszinteken történtek az adásvételek.
Vidéken a panellakások árai egyértelműen korrekciós pályára kerültek. Az ingatlanközvetítő csoport tranzakciós adatai alapján
a megyei jogú városok többségében négyzetméterenként 600–900 ezer forint közötti árszint vált jellemzővé.
A legerősebb vidéki piacokon, például Győr, Székesfehérvár és Debrecen egyes részein 900 ezer és 1,1 millió forint közötti panelárakkal lehet számolni. Ezek az árszintek már alacsonyabbak az ősszel tapasztalt csúcsoknál. A vidéki panelek piacán a kereslet továbbra is erős, de az áralku szerepe nőtt és az értékesítési idők is hosszabbodtak.
A Duna House várakozásai szerint a budapesti panelárak emelkedése 2026 első hónapjaiban még fennmaradhat, de a drágulás üteme mérséklődni fog. A vidéki csökkenő trendek késleltetve, de idővel begyűrűzhetnek a fővárosi panelpiacra is, így 2026 második felében már inkább oldalazó, erősen szelektív ármozgások lehetnek jellemzők ebben a szegmensben.
Kompromisszum a lakáspiacon: a használt az új sláger
Az ingatlanpiacon jelenleg nem az új építésű lakások iránt a legerősebb a kereslet, hanem a jó állapotú, azonnal költözhető használt ingatlanok viszik a prímet. A vevők a gyorsan birtokba vehető, kisebb kockázatú megoldásokat keresik. A lakáspiacon ez a trend egyértelműen a kiszámíthatóbb, rövidebb átfutású vásárlások felé tolja a keresletet.
A podcast vendége: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője