A Pfizer azzal vádolja az egyik volt alkalmazottját, hogy bizalmas adatokat mentett a saját szerverére. A fájlok a koronavírus elleni vakcina összetevőiről is tartalmaznak titkos információkat. Összesen 12 ezer dokumentumról van szó

– írja a Business Insider.

Az egykori dolgozóról annyit lehet tudni, hogy kínai származású, Chun Xiao Li-nek hívják, pozíciója szerint statisztikai igazgató volt, és 15 év után ő mondott fel a cégnél, hogy átigazoljon egy versenytárshoz, a Xencorhoz, ahová egy halom titkos dokumentumot is vitt volna magával. A rák elleni gyógymódok fejlesztésével, illetve az autoimmun-betegségek gyógyításával foglalkozó céget nem perelték be, és nem is nyilatkoztak az ügyben.

Az anyagok között szerepel egy szeptember 24-ei jegyzőkönyv, amely belső ajánlásokat fogalmaz meg a vakcina fejlesztéséről, továbbá az mRNS technológiának a rákkutatásban való lehetséges alkalmazásáról. A vállalat szerint Li viselkedésével megtévesztette őket, és megpróbálta eltüntetni a tolvajlása nyomait is.

A Pfizer üzleti titok eltulajdonítása címen perelte be a férfit, az ügyet a San Diego-i szövetségi bíróság kezeli. A tárgyalást december 9-re tűzték ki.

– értesült a Reuters.

A VG korábban írt arról, hogy a Pfizer nem akarta kiadni a vakcinájának dollármilliárdokat érő titkait. A vakcinagyártás az év üzletének bizonyult. A gyógyszeripari vállalatok nem tervezik feladni szellemi tulajdonjogukat, inkább alternatív utat választanak, hogy eleget tegyenek a forgalmazás bővítésére vonatkozó kéréseknek.