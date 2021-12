Percenként 65 ezer, másodpercenként ezer dolláros profitot termel a Pfizer, a BioNTech és a Moderna együttesen

– írja a Barron's. Ez naponta 93,5 millió dolláros bevételt jelent.

Fotó: Artur Carvalho

A People's Vaccine Alliance oltószövetség azonban megjegyezte, hogy az életmentő oltóanyag gyártásának érdeme ellenére a hatalmas nyereség elég visszás ahhoz képest, hogy

a világ legszegényebb részein az emberek 98 százaléka továbbra is oltatlan,

mert az alacsony jövedelmű országok nem engedhetik meg maguknak, hogy elég vakcinát vásároljanak.

A szervezet azt is megjegyezte, hogy a három nagy vállalattal szemben az AstraZeneca és a Johnson & Johnson non-profit alapon is biztosította az oltást a rászorulóknak. Ráadásul az előbbiek 8 millió dolláros állami támogatást is kaptak, de visszautasították a WHO kérését a jótékonykodásra.