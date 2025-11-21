Ukrajna történelmi gázmegállapodást kötött Lengyelországgal: így kapják meg Zelenszkijék a hatalmas amerikai LNG-szállítmányt

Nagyszabású energetikai megállapodást jelentettek be Ukrajna energiaellátásával kapcsolatosan. Az ukrán Naftogaz csoport és a lengyel Orlen energiaipari vállalat pénteken aláírta azt a szerződés, amely véglegesíti 300 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását 2026 első negyedévében – jelentette be pénteki közleményében a Naftogaz.

Ukrajna Lengyelország segítségével kapja meg az amerikai LNG-t / Fotó: NurPhoto / AFP

Az ukrán Pradva arról számolt be, hogy a felek két héttel ezelőtt, november 7-én, Görögországban, a P-TEC energiaipari konferencián írták alá az előzetes szándéknyilatkozatot.

„Idén az ORLEN-nel kötött megállapodásaink keretében 600 millió köbméter amerikai LNG-t szállítunk Ukrajnába. Összességében 2026-ban egymilliárd köbméter amerikai LNG importjára számítunk” – jelentette be Szerhij Koretszkij, az NJSC Naftogaz Ukraine igazgatótanácsának elnöke.

A cseppfolyósított földgáz a lengyelországi Swinoujscie terminálon kerül újragázosításra, majd a lengyel–ukrán határon át jut Ukrajnába.

Mégis kell az a Barátság: Ukrajna már nem tudja feldolgozni a saját olaját, eladja a lengyeleknek

Az Orlen Ukrajnától készül olajat vásárolni – jelentette be a társaság vezérigazgatója, Ireneusz Fafara a Bloomberg tudósítása szerint azon a sajtótájékoztatón, amelyen cége negyedéves eredményeit ismertette. Ahhoz azonban, hogy ukrán olajhoz jusson, az Orlennek még meg kell állapodnia Szlovákiával és Csehországgal.

Az Ukrainian Business News havi 75-100 ezer tonnás eladásról számol be. Azt is közli, hogy Ukrajna azután ajánlotta fel az Orlennek az olaját, hogy az orosz katonai akciók szinte az összes olajfinomítóját megsemmisítették, minimálisra csökkentve a belföldi feldolgozókapacitást. Ám mivel az olajtermelés szorosan összefügg a földgáztermeléssel, amelyre viszont továbbra is szüksége van az iparnak és a fűtéshez is, az olajtermelés nem állítható le.

Az Orlen számára az ukrán olaj felvásárlása

lehetőséget kínál Ukrajna támogatására,

és persze gazdasági előnyökre is szert tehet a társaság.

Az ukrán olaj ugyanis olcsóbban elérhető, mint más forrásokból származók.