Ukrajna történelmi gázmegállapodást kötött Lengyelországgal: így kapják meg Zelenszkijék a hatalmas amerikai LNG-szállítmányt
Nagyszabású energetikai megállapodást jelentettek be Ukrajna energiaellátásával kapcsolatosan. Az ukrán Naftogaz csoport és a lengyel Orlen energiaipari vállalat pénteken aláírta azt a szerződés, amely véglegesíti 300 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását 2026 első negyedévében – jelentette be pénteki közleményében a Naftogaz.
Az ukrán Pradva arról számolt be, hogy a felek két héttel ezelőtt, november 7-én, Görögországban, a P-TEC energiaipari konferencián írták alá az előzetes szándéknyilatkozatot.
„Idén az ORLEN-nel kötött megállapodásaink keretében 600 millió köbméter amerikai LNG-t szállítunk Ukrajnába. Összességében 2026-ban egymilliárd köbméter amerikai LNG importjára számítunk” – jelentette be Szerhij Koretszkij, az NJSC Naftogaz Ukraine igazgatótanácsának elnöke.
A cseppfolyósított földgáz a lengyelországi Swinoujscie terminálon kerül újragázosításra, majd a lengyel–ukrán határon át jut Ukrajnába.
Mégis kell az a Barátság: Ukrajna már nem tudja feldolgozni a saját olaját, eladja a lengyeleknek
Az Orlen Ukrajnától készül olajat vásárolni – jelentette be a társaság vezérigazgatója, Ireneusz Fafara a Bloomberg tudósítása szerint azon a sajtótájékoztatón, amelyen cége negyedéves eredményeit ismertette. Ahhoz azonban, hogy ukrán olajhoz jusson, az Orlennek még meg kell állapodnia Szlovákiával és Csehországgal.
Az Ukrainian Business News havi 75-100 ezer tonnás eladásról számol be. Azt is közli, hogy Ukrajna azután ajánlotta fel az Orlennek az olaját, hogy az orosz katonai akciók szinte az összes olajfinomítóját megsemmisítették, minimálisra csökkentve a belföldi feldolgozókapacitást. Ám mivel az olajtermelés szorosan összefügg a földgáztermeléssel, amelyre viszont továbbra is szüksége van az iparnak és a fűtéshez is, az olajtermelés nem állítható le.
Az Orlen számára az ukrán olaj felvásárlása
- lehetőséget kínál Ukrajna támogatására,
- és persze gazdasági előnyökre is szert tehet a társaság.
Az ukrán olaj ugyanis olcsóbban elérhető, mint más forrásokból származók.