Ursula von der Leyen nem tűri tovább, Brüsszel lecsapott Szlovákiára: Robert Fico azonnal megszólalt: „Semmiféle változtatás nem lesz”

Semmiféle változtatásra nem kerül sor a szlovákiai alaptörvényben azzal összefügésben, hogy az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárást indított az országgal szemben és a szeptemberben jóváhagyott alkotmánymódosítás is változtatás nélkül marad – szögezte le Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

Fotó: AFP

A szlovák miniszterelnök e szavaival arra a brüsszeli bejelentésre reagált, amely szerint az EB kötelességszegési eljárást indít Szlovákiával szemben a szlovák alaptörvénynek a pozsonyi parlament által szeptemberben jóváhagyott módosítása miatt. Az EB álláspontja szerint a változás megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségének, hatásának és egységes érvényesítésének alapjait.

Az alkotmánymódosítást azzal indokolták, hogy segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, valamint kulcsfontosságú jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái, sem a nemzetközi szerződések nem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.

A módosított alkotmány november elsejével lépett hatályba. Robert Fico a kötelezettségszegési eljárás bejelentésével kapcsolatban azt mondta: az eljárás csak az alkotmány 7. cikkelyének kiegészítését érinti, azt, amely lehetővé teszi a szlovák jog elsőbbségét az uniós joggal szemben a nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben.

Az alkotmányba bekerült változtatások közül semmi más nem képezi az eljárás tárgyát

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök, aki úgy vélekedett: a brüsszeli aggályok inkább azzal függhetnek össze, hogy a szlovák jog elsőbbségére vonatkozó megállapítást a jövőben olyan területeken is érvényesíthetnék, ahol az uniós jog kifejezetten elsőbbséget élvez. Hozzátette: ezek az aggodalmak nem helyénvalóak.

A szeptemberi alkotmánymódosítás számos témakört ölel fel. Egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, tilossá vált a béranyaság és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.