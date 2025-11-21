Szerb üzemanyaghelyzet: a kormány felkészült a legrosszabbra, a katonai tartalékokat is felszabadíthatják

Egyelőre folyamatos a szerbiai üzemanyag-ellátás, nincsenek sorok, hiány vagy fennakadás nem tapasztalható a töltőállomásokon. A NIS kútjain annyi változás történt a gyakorlatban, hogy nem minden esetben és nem minden fajta fizetőkártyát tudnak elfogadni, de készpénzzel gond nélkül ki lehet fizetni a számlát.

Benzinkút Belgrádban – a szerbiai üzemanyag-ellátás egyelőre folyamatos, de a kormány felkészült a legrosszabbra is / Fotó: AFP

Más cégek töltőállomásain nincsenek ilyen jellegű fennakadások sem. Történik mindez annak ellenére, hogy az ország ellátásában kulcsfontosságú Janaf kőolajvezetéken több mint negyven napja nem érkezik energiahordozó.

A polgárok semmit sem éreztek, mivel a kormány felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is

– jelentette ki az energiaügyi miniszter is. Dubravka Dedovic Handanovic ugyanakkor elismerte, hogy mivel Szerbia nem kapott mentességet az amerikai, orosz olajra kivetett szankciók alól, az ország energiaellátása veszélybe került. A helyzet odáig fajulhat, hogy kérdésessé válhat, lesz-e elég üzemanyag a benzinkutakon.

Veszélyben a szerbiai üzemanyag-ellátás

Az ország egyetlen nagy pancsovai finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a Janaf közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése. Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajvállalat, a NIS (Naftna industrija Srbije) ellen – január óta többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók. A Gazprom Nyeft a NIS 44,9 százalékát, a Gazprom 11,3, a szerb állam pedig 29,9 százalékát birtokolja (a többi kisrészvényesek tulajdonában van). Már hónapok óta folyamatosak a felvetések és találgatások. Arról is beszéltek, hogy a Mol vásárolhatja meg az oroszok tulajdonában lévő részvényeket, újabban pedig arabokat, illetve amerikai érdekeltségű cégeket is emlegetnek.

A közvélekedés szerint Szerbia energiaellátása az Egyesült Államok és Oroszország közötti viszonynak esett áldozatul, miközben az ország semmilyen szempontból nem tekinthető az előállt helyzet valamiféle okozójának.

Az állami szervek a hadsereg üzemanyag-tartalékainak a „bevetését” is kilátásba helyezték, ha arra szükség mutatkozna.

Az egyszerű emberek pedig kicsit már kezdenek belefásulni, hiszen naponta újabb felvetések, lehetséges variációk látnak napvilágot a sajtóorgánumokban is. Az orosz fél állítólag végül jelezte, eladná részesedését. Sok azonban továbbra is a kérdőjel. Például az sem világos senkinek sem, hogy az esetleges tulajdonváltás esetén az orosz fél irányában hogyan tudnák a vételi díjat átutalni, hiszen a különféle szankciók miatt ez sem egyértelmű feladat.