Óriási a botrány az ukrán háború miatt, fellázadtak a franciák: nem akarnak meghalni Macron őrült elképzeléseiért

A francia vezérkari főnök, Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. Mandon beszéde Franciaországban is nagy vihart kavart.
VG
2025.11.21, 21:26
Frissítve: 2025.11.22, 05:23

Fabien Mandon francia vezérkari főnök szavain felháborodtak a franciák és kommentekben nyilvánították ki véleményüket – írja a Magyar Nemzet. Mint ismert, Mandon a héten kijelentette, hogy három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni.

Fabien Mandon francia vezérkari főnök / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is. A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:

  • az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
  • Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
  • Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
  • az afrikai Száhel-övezet szétesett;
  • a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.

Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.

A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendőek lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.

Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni. Ehhez azonban a polgármesterek kulcsszerepére lesz szükség:

  • tájékoztatniuk kell a lakosságot a biztonsági helyzetről;
  • segíteniük kell a katonacsaládok letelepedését;
  • támogatniuk kell a helyi hadgyakorlatokat;
  • együtt kell működniük a katonai parancsnokságokkal.

A reakciók nem maradtak el: több városvezető sokkolónak, mások aggasztónak nevezték a beszédet. Többen nyíltan kimondták, hogy egyszerűen nem tudják, hogyan közöljék a lakossággal, hogy „készüljenek fel gyermekeik esetleges elvesztésére”.

Megosztottak a franciák

Mandon beszéde Franciaországban nagy vihart kavart. „Nyilvánvalóan ez az úr még soha nem látott halott katonákat a csatatéren, hogy meri azt mondani, hogy gyermekeinknek és unokáinknak meg kell halniuk Macron őrült elképzelései miatt” – fogalmazott egy francia képviselő. 

Egy másik szerint „Franciaország már nem Franciaország! A franciák tíz százaléka fizeti az adók háromnegyedét! A gyerekeim soha nem fognak harcolni ezért a harmadik világbeli országért.”

