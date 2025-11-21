Súlyos üzenetet kapott Brüsszel a béketervvel egy időben: amíg háború van, az európai ipart el lehet felejteni

Van baj elég Kijevben, amit Brüsszelben és más európai fővárosokban a magukénak éreznek, de nem abban az értelemben, hogy elzárnák a pénzcsapokat a korrupt ukrán rezsim számára, a háború befejezésére felszólítva, hanem fordítva. A hét mérlege: a korrupciós vizsgálatok Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetébe értek, csütörtökön az amerikaiak béketervet tettek Kijev asztalára, amely riadalmat okozott az EU-ban, pénteken pedig elkeserítő, bár nem meglepő ipari aktivitási adatokat tett közzé az euróövezetről az S&P Global. Az európai iparnak esze ágában sincs magához térni.

Európai ipar és ukrajnai háború: jól tudjuk, az S&P Global az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő, de nagyon sok országban ők készítik a gazdasági aktivitást előrejelző BMI-felméréseket is / Fotó: AFP

A korrupcióról, a béketervről és a brüsszeli reakciókról bőségesen beszámoltunk, jöjjön most az: mi olvasható ki a friss beszerzésimenedzser-index adatokból, mi lenne jó az európai gazdaságnak ahhoz képest, amit az uniós politikai vezetők vállaltak. Ez egy ún. előretekintő gazdasági szám, amely a vállalatok körében egy sor fontos mutatóról végzett felmérés eredményeiből áll össze.

Először a számok, majd az értelmezésük a felméréseket készítő és összegző S&P Global segítségével. Előrevetés: 50 alatti szám visszaeső, 50 feletti felpörgő gazdasági aktivitást jelez.

Az eurózóna beszerzésimenedzser-indexe (BMI)

a feldolgozóiparban az októberi 50 pontról a visszaesési zónába, 49,7-re pattant vissza, és az elmúlt három évben csak egyszer jelzett növekedést (augusztusban),

a szolgáltatásokban 53-ról 53,1-re kattant, és az elmúlt három évben jobbára növekedést jelzett, kivéve az energiakrízis inflációjával terhelt 2023-as évet,

az összesített index pedig 52,5-ről 52,4-re visszakozott.

Európai ipar: nem igazán diadalmenet

Megjegyzendő, ezek az indexek a várakozásokat tükrözik, a valós GDP-adatok azonban nem tükröznek fellendülést, különösen a németek esetében, ahol 0,3 százalék volt az éves növekedés a harmadik negyedévben.

Hiába túlsúlyosak a szolgáltatások az iparhoz képest a fejlett gazdaságokban – ami az összesített BMI-t eltéríti felfelé –, az európai gazdaságokat önmagában nem húzza ki a kátyúból, hogy többet megyünk nyaralni, étterembe vagy a testépítő szalonba, mint az energiaválság, illetve a világjárvány idején. A bolti vásárlást és így az európai ipart is visszahúzza a bizonytalanság, a kételkedés a jövőben. Európa iparházában, a németeknél – akiktől jelentős mértékben függ Közép-Európa gazdasága is – az ipari BMI már évek óta nem éri el az 50 pontot, és novemberben 48,4-re süllyedt az októberi 49,6-ról.