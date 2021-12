A cégek sokat megtesznek az online figyelemért, de miután a Facebook saját kutatása kimutatta, hogy az Instagram árt a fiatalok egészségének, a Lush úgy döntött, végleg leáll a közösségi médiával – írta a Mashable.

A kozmetikai cég pénteken inaktiválta Facebook, Instagram, Snapchat és TikTok fiókjait. A Lush vezérigazgatója, Mark Constantine elmondta, a döntés a közösségi média biztonsági problémái miatt született.

Fotó: Shutterstock

Egész életemben figyeltem rá, hogy ne kerüljenek káros összetevők a termékeimbe. Mára bebizonyosodott, hogy a közösségi média használata során veszélynek vagyunk kitéve

– nyilatkozta Constantine, hozzátéve, mivel ő nem hajlandó kitenni a vásárlóit ezeknek a kockázatoknak, elérkezett az ideje, hogy kivegye a receptből ezt a hozzávalót.

Mindeközben a Metát (a Facebook és az Instagram anyavállalatát) azzal a vádolják, hogy a platformok pénzügyi sikerét a felhasználók egészsége és biztonsága elé helyezi. Szeptemberben a Wall Street Journal riportsorozatot tett közzé The Facebook Files, vagyis Facebook-akták címmel, amelyből kiderült: a Facebook tudta, hogy az Instagram káros a fiatalok egészségére, de ezt az információt nem hozta nyilvánosságra – ellentétben Frances Haugen volt Facebook-alkalmazottal, aki kiszivárogtatta a belsős dokumentumokat.

Haugen szenátusi meghallgatása óta több irat is előkerült, amelyekből világosan látszik, hogy a vállalat továbbra is figyelmen kívül hagyja a Facebook-felhasználók egészségét. A szivárogtatásokat követő napokban Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója bejelentette, hogy a cég a Meta márkanévvel megy tovább, és egy nagyszabású tervvel is előállt a metaverzum felépítéséről. Arról, hogy miben is hozna újdonságot ez az alternatív univerzum, itt írtunk.

A Lush mindezek ellenére, és minden pénzügyi kockázatot félretéve döntött a kilépés mellett.

Constantine szerint nem is volt más választásuk, mert a kézzel készített kozmetikumokat forgalmazó cég termékei iránt főleg azok a fiatal lányok érdeklődnek, akik a nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint veszélyben vannak.

Figyelemre méltó az is, hogy a vállalat a fekete péntekkel és kiber hétfővel keretezett hétvégén, vagyis kereskedelmi szempontból az egyik legforgalmasabb időszakban döntött úgy, hogy leáll a közösségi média használatával.

Az angliai székhelyű Lush 10 millió fontra becsüli a bejelentés miatti veszteségét.

De Constantine kitart amellett, hogy megérte.

Mint mondta,