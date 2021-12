Elutasította a Fővárosi Törvényszék a Nitrogénművek csoport azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmét a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) műtrágyakartellben meghozott határozatával szemben.

Ezzel a bíróság kimondta, hogy a Bige László nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó hat cégnek meg kell fizetnie a rájuk kirótt, összesen mintegy tizenegymilliárdos bírságot.

A GVH kedden kapta kézhez az erről szóló dokumentumot. A VG érdeklődésére ugyanakkor a versenyhatóság felhívta a figyelmet, hogy a döntés elsőfokú, nem jogerős, mivel az nyolc napon belül megfellebbezhető a Kúrián. Amennyiben a Nitrogénművek csoport él ezzel a lehetőséggel, a büntetést az idén már biztosan nem utalja át.

Fotó: Nagy Lajos / MTI

A GVH még október végén jelentette be, hogy a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellt tárt fel, amely 2009 és 2016 nyara között zajlott. A 2017 őszén indult versenyfelügyeleti vizsgálat 11 cég ellen indult. Közülük bírságot végül nyolc kapott, amelyeket együtt rekordot jelentő 14,1 milliárd forintra szankcionáltak. A hivatal leginkább a hat, Bige László érdekeltségébe tartozó vállalatot találta sárosnak, mivel megállapításai szerint ezek szervezték a kartellt. A harmincnapos határidő leteltéig a Hőgyészi Agrokémia Kft. (1,13 milliárd, amelyre 24 hónapos részletfizetési engedélyt kapott) és a Cargill Magyarország Kereskedelmi Kft. (szűk kétmilliárd) is fizetett, a Nitrogénművek csoport azonban nem. A rá kirótt valamivel több mint tizenegymilliárd forint – a teljes bírság közel 80 százalékát – ügyében november végén keresetet nyújtott be, és azonnali jogvédelem iránti kérelemmel fordult a bírósághoz. Ennek keretében kérte a keresetlevél benyújtásának teljes halasztó hatályát is a GVH határozatára nézve.

Ezzel Bigéék első körben időt nyertek, hiszen a bírság végrehajtása ilyen esetekben nem foganatosítható a kérelem bírósági elbírálásáig. Sőt amennyiben a bíróság helyt adott volna a kérelemnek, a halasztó hatály akár több évre, a jogerős bírósági döntésig is érvényben maradhatott volna. Ez az opció elúszni látszik a Nitrogénművek csoport számára, amely viszont ezzel párhuzamosan a kartell megállapítását is megtámadta a bíróságon. Ezt a versenyhatóság erősítette meg lapunknak. Az illetékességi szabályok értelmében az ügyben szintén a Fővárosi Törvényszék jár el. A tárgyalás várható időpontját még nem tűzték ki.

A Bige csoport ugyan tagadja a műtrágyakartellt, a GVH súlyos körülményeket tárt fel. Ezek szerint a cégek jogsértő módon meghatározták a viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, és hogy a terméket mely vevőknek adhatják el. A cégcsoport emellett jelentős évi minimum-vásárlásmennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő.