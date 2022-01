Az elektromosautó-flották számára útvonaltervezőt fejlesztő Volteum kezdetben az egyéni elektromos közlekedésre fókuszált, de továbbfejlesztette az algoritmusait, és most már az elektromosjármű-flották optimalizálása a fő profilja. A cégek nagy része még csak most kezdi el beszerezni első elektromos járműveit, így tapasztalatok hiányában nehezen tudják megtervezni az optimális flottaösszetételt, útvonalat és üzemeltetést. A Volteum ezt a bizonytalanságot tudja csökkenteni.

„Ügyfeleink elektromos autókat üzemeltető cégek, e-furgonokkal kiszállítást végző vállalatok, illetve e-buszokat üzemeltető városok és tömegközlekedési vállalatok, amelyeket az e-mobilitási útjuk első pillanatától segítjük”– emelte ki Tóth Zsófia, a magyar startup ügyvezetője. A szoftver az optimális flotta összeállítása mellett arra is választ ad, hogy a hagyományos járműveket hogyan lehet a leghatékonyabban elektromosra lecserélni. Emellett kiszámítja, hogy milyen töltési infrastruktúrát szükséges telepíteni, és a mindennapos üzemeltetéshez is segítséget nyújt.

A Volteumra a Techstars, a világ egyik legmeghatározóbb korai fázisú startup befektetője is felfigyelt.

A magyar cég ugyanis bekerült a Cities of the Future (A jövő városai) okosközlekedéssel és okosvárossal foglalkozó startupoknak szóló akcelerátor programba,

amely január végén kezdődik Torinóban. A program része a következő körös befektetésre való felkészítés, de emellett a Techstars be is fektet a Volteumba. Ez a részvételi lehetőség, valamint a nemzetközi befektetés lendületet ad majd a növekedésre és a további terjeszkedésre.

A startup azonban nemcsak nemzetközi fronton, de itthon is egyre több elismerésre tesz szert. Korábban mint mentorált, most pedig mint alumni csapat vesz részt a Start it @K&H inkubátorprogram inspirációs közösségében, ahol az évek során megszerzett tudás és tapasztalat átadásával segíti a programba felvételt nyert startupok fejlődését.