Zelenszkij újabb rakétákat követel a NATO-tól, Magyarországnak is üzent az ukrán elnök: ebben viszont Trump nem mellette áll

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a szövetség parlamenti közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, valamint megköszönte eddigi támogatásukat.
„Hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterrorhullámot indított Ukrajna, városaink és civil infrastruktúránk ellen. Fő célpontjaik az energiarendszereink. Nap mint nap, éjjel-nappal orosz rakéták és drónok csapnak le az erőművekre és a távvezetékekre” – mondta Zelenszkij, aki videókapcsolaton keresztül szólalt fel.
Úgy vélte: Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt.
„Ezt nem engedhetjük meg.”
Ezért kérem önöket, hogy országaik parlamentjeiben és kormányaiban szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását
– mondta az ukrán elnök a 32 NATO-tag és partnerország csaknem háromszáz képviselőjének.
Hozzátette: az utóbbi napokban kétszer is tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel a kérdésről, valamint a NATO új, Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott kezdeményezéséről (PURL), amelyen keresztül Kanada és az európai szövetségesek az amerikai fegyverek Ukrajnába történő szállítását finanszírozzák. Köszönetet mondott minden országnak, amely csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez – köztük Szlovéniának is, amely szeptember végén döntött a részvételéről.
Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat – külön megszólítva Magyarországot –, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával.
„Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani” – hangsúlyozta.
Zelenszkij szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók további szigorítását, amelyekre szerinte azért van szükség, hogy akadályozni lehessen Oroszország háborús gépezetét.
Ezenkívül nyomást kell gyakorolni azokra, akik továbbra is ellátják Moszkvát drón- és rakétaalkatrészekkel – mondta, megjegyezve, hogy Kína mellett Tajvan és néhány európai, valamint más ország is szállít ilyeneket Oroszországnak.
A NATO Parlamenti Közgyűlése 71. éves ülésszakának egyik központi témája Ukrajna folyamatos támogatása az orosz agresszióval szembeni küzdelemben. Az ülésszak a hétfői plenáris üléssel zárul.
Az orosz olaj vásárlása kapcsán Zelenszkij azután szólította fel Magyarországot, hogy hagyjon fel a nyersanyag vásárlásával, hogy Donald Trump hetekkel korábban jelezte, megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni arról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.
