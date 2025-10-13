Riasztó adatok Németországból: húszéves csúcson a cégcsődök száma és még nem látszik a gödör feneke

A hétfőn közzétett adatok szerint szeptemberben 1481 gazdasági társaság jelentett fizetésképtelenséget Németországban. Ez nem csupán az előző hónaphoz képest 5 százalékos, de a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is 14 százalékos növekedés. A helyzet súlyosságát igazán a hosszabb távú összevetés mutatja meg: a szeptemberi adat 64 százalékkal haladja meg a 2016 és 2019 közötti, pandémia előtti évek átlagát.

Húszéves csúcson a német cégcsődök száma. A kép illusztráció / Fotó: Welt.de

Nagy bajban a német gazdaság

A mostani adatok egy rendkívül nehéz időszakot tükröznek Európa legnagyobb gazdaságában. A cégcsődök száma idén áprilisban már elérte a legmagasabb szintjét az elmúlt húsz évben. A harmadik negyedév egésze is gyengén sikerült: a 4478 fizetésképtelenségi eljárás mindössze 1 százalékkal marad el a második negyedévben regisztrált húszéves rekordtól, ami azt jelenti, hogy 2005 harmadik negyedéve óta nem volt ilyen rossz a helyzet, még a 2009-es pénzügyi és gazdasági világválság utáni időszakot is felülmúlva. Különösen az építőipar, a kereskedelem és a tudományos-műszaki szolgáltatások szektorai szenvednek.

A csődhullám a munkaerőpiacra is brutális hatással van.

A fizetésképtelenségi bejelentések számának emelkedő tendenciája egyelőre megállt. Bár októberben ismét magas fizetésképtelenségi adatok várhatók, valószínűleg a fizetésképtelenségi bejelentések száma összességében magas szinten stabilizálódik a következő hónapokban

– nyilatkozta Steffen Müller, az IWH csődkimutatásokkal foglalkozó szakértője.

Az IWH elemzése szerint a szeptemberben csődöt jelentő, legnagyobb 10 százalékba tartozó vállalatoknál mintegy 20 ezer munkahely szűnt meg. Ez nemcsak az előző havinál 62 százalékkal több, de a koronavírus előtti évek szeptemberi átlagának is nagyjából a négyszerese.

