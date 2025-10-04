Deviza
EUR/HUF391.7 -0.12% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.26 +0.09% CHF/HUF420.52 -0.21% PLN/HUF91.91 -0.09% RON/HUF77 -0.04% CZK/HUF16.1 -0.17% EUR/HUF391.7 -0.12% USD/HUF338.75 +0.2% GBP/HUF451.26 +0.09% CHF/HUF420.52 -0.21% PLN/HUF91.91 -0.09% RON/HUF77 -0.04% CZK/HUF16.1 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,006.04 +1% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,794 +0.86% OTP30,180 +2.05% RICHTER10,550 -0.47% OPUS559 -1.07% ANY7,300 0% AUTOWALLIS160.5 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,594.24 +0.32% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,205.21 +0.56% BUX103,006.04 +1% MTELEKOM1,796 -0.22% MOL2,794 +0.86% OTP30,180 +2.05% RICHTER10,550 -0.47% OPUS559 -1.07% ANY7,300 0% AUTOWALLIS160.5 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,594.24 +0.32% CETOP3,507.83 +0.2% CETOP NTR2,205.21 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adatközpont
4iG Csoport
adatkábel
Nyugat-Balkán integrációja
Európai Unió

Az EU és a 4iG új korszakot nyit: indul a kontinenseket összekötő adatkábelprojekt

Egy új, kontinenseket összekötő adatkábelrendszer formálja át Európa digitális térképét. A 4iG csoport, az Európai Bizottság és a GÉANT együttműködésében megvalósuló EAGLE-projekt Albániát köti össze Egyiptommal, új adatútvonalat nyitva a Földközi-tenger alatt. A kezdeményezés a Nyugat-Balkán és Európa vezető adatközpontjai között teremt biztonságos, nagy kapacitású összeköttetést.
VG
2025.10.13, 15:56
Frissítve: 2025.10.13, 16:06

Az EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG csoport közös nyilatkozatot írt alá hétfőn. A felek megerősítették, hogy együtt dolgoznak a Nyugat-Balkán digitális fejlesztésén, különös tekintettel a biztonságos és nagy kapacitású adatkapcsolatokra. A dokumentumban támogatásukról biztosították az EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) nevű tenger alatti adatkábelprojektet, amely Albániát köti össze Egyiptommal, valamint a most bejelentett regionális szárazföldi gerinchálózat kiépítését. 

Hatalmas szerződést írt alá a 4iG Csoport az EU-val
Hatalmas szerződést írt alá a 4iG csoport az EU-val / Fotó: 4iG csoport

A két beruházás együtt egy új, biztonságos és gyors „digitális hidat” hoz létre a Nyugat-Balkán és Európa vezető adatközpontjai között. „Amikor három éve megérkeztünk Albániába, egy mottót választottunk, mely ma is érvényes: hidakat építünk” – mondta Fekete Péter, a 4iG csoport vezérigazgatója. Elmondása szerint az EAGLE az egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés, amely közelebb hozza 

  • a nemzetközi adatkapacitásokat a helyi piacokhoz, 
  • és összeköti az adatközpontokat, 
  • a felhőszolgáltatásokat 
  • és a teljes digitális ökoszisztémát Afrika, a Közel-Kelet, 
  • valamint a Nyugat-Balkán és az európai unió országai között. 

„Az Európai Bizottság és a GÉANT támogatása egyértelmű visszajelzés, hogy ezek a projektek az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű beruházások, mely egyben megerősíti a nyugat-balkáni régió szerepét is a kontinens digitális jövőjében” – tette hozzá Fekete Péter.

Az Európai Bizottság Bővítési és Keleti Szomszédsági Főigazgatósága zászlóshajó-projektként üdvözölte az EAGLE-kezdeményezést, mely összhangban áll az EU Digitális Évtized 2030, a Global Gateway stratégia, valamint az EU Nyugat-Balkán Növekedési Terv célkitűzéseivel. A tervezett szárazföldi gerinchálózat 

  • javítja a kapcsolódási minőséget, 
  • csökkenti a költségeket, 
  • erősíti a kutatási és oktatási hálózatokat, 
  • és alapot teremt az innováció, a mesterségesintelligencia-alkalmazások és a startup-ökoszisztéma fejlődéséhez a régióban. 

A projekt megvalósítása összhangban áll az EU 5G-kiberbiztonsági törekvéseivel, biztosítva a digitális hálózatok biztonságát és ellenálló képességét a térségben. A regionális és interkontinentális digitális integrációban stratégiai mérföldkőnek számító kezdeményezést a 4iG csoport és a Telecom Egypt közösen valósítja meg. A rendszer nagy kapacitású, alacsony késleltetésű adatútvonalat biztosít a Földközi-tenger térségében, Albánián és Olaszországon keresztül kapcsolódva Európához. Innen egy új szárazföldi optikai gerinchálózaton keresztül halad tovább a Nyugat-Balkánon, elérve Európa legfontosabb adatforgalmi központjait, köztük Szófiát, Bécset és Frankfurtot. A Nyugat-Balkán jelenleg Európa egyik legkevésbé összekapcsolt térsége, korlátozott határon átnyúló infrastruktúrával. 

Az EAGLE-projekt révén a 4iG csoport új lehetőségeket teremt a vállalkozások, az oktatási intézmények és a közszféra számára, 

támogatva az Európai Unió digitális felzárkóztatási és gazdasági ellenálló képességi céljait.A 2000 kilométer hosszú tenger alatti rendszer várhatóan 2028-ban kezdi meg működését, útvonal-diverzitást és hálózati redundanciát biztosítva, ami növeli a hálózatok ellenálló képességét, és erősíti Európa digitális szuverenitását.

4iG: soha nem látott szintre erősödött a sztárpapír

Emelkedéssel zárta a hetet a BUX. Pénteken a 4iG árfolyama napközben elérte a háromezer forintot, és a záróértéke is új rekord, a blue chipek közül pedig a Richter szerepelt a legjobban. Bár a Wall Street a pozitív tartományban nyitott pénteken, a meghatározó európai tőzsdeindexek jellemzően mínuszba csúsztak délutánra. Persze nem volt nagy dráma, a pesti börze kicsengetéséig fél százalék alatt maradt a gyengülés, a spanyol index még erősödött is. A BÉT-en napközben 3000 forinton is járt a 4iG.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu