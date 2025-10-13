Forintárfolyam: nagyon megdrágult a dollár, de az eurót alacsonyabban váltják

Vegyesen teljesít hétfő délután a forint a főbb devizákkal szemben. Az euró erősödése elakadt, a dollárral szemben ugyanakkor egyhavi mélypontra csökkent a magyar pénz értéke.

A forint felemásan teljesít hétfő délután / Fotó: Vémi Zoltán

A közös európai pénz a reggeli 391,4-es szintről 392,8-ig szaladt fel, innen azonban megfordult a kereskedés iránya, délután három órakor pedig már 0,1 százalékos erősödést mutat a forint. Az euró-forint keresztárfolyam 392,4 forintnál jár.

A dollár lendülete viszont tovább tart, 0,4 százalékkal leértékelve a magyar pénzt. Az amerikai fizetőeszköz egységéért 339,1 forintot kérnek. Legutóbb szeptember elején, vagyis bő egy hónapja járt ilyen magasan a dollár jegyzése.

Az Erste elemzőinek kommentárja szerint a hét elején megnyugtatta a kedélyeket, hogy a magyar adósságbesorolás nem került a bóvli kategóriába péntek este. Bár egy ilyen lépésnek kicsi volt a valószínűsége, összességében egy fontos bizonytalansági faktor tűnt el a piacról.

A héten piacbefolyásoló adatok híján a politikai hírekre figyelhetnek a befektetők. Az új francia kormánnyal és az USA–Kína-csörtékkel kapcsolatos hírek mozgathatják leginkább az árfolyamot – vélik az Erste szakértői.