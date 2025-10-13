Orbán Viktor megérkezett Egyiptomba: fontos bejelentést tett – indul a békecsúcs

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják az izraeli háborút lezáró békeszerződést az izraeli és palesztin felek – jelentette be az egyiptomi elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az eseményen több mint 20 ország vezetője, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz. A békecsúcson részt vesz Orbán Viktor is.
„Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!” – írta hétfőn kora délután közzétett Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
A kormányfő reggel arról számolt be közösségi oldalán, hogy a mai napot hosszú ideig nem felejtjük majd el. Orbán Viktor egy kora délelőtti, Lázár Jánossal és Csányi Sándorral közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a magyar kormány és az OTP Bank 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására.
A kormányfő a rövid posztjában egy második bomba hírt is közölt: Gödöllő után azonnal indul az egyiptomi Sarm es-Sejkbe. Kiderült, hogy magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a meghívója a békecsúcsra, amelyen az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a közel-keleti béketervet.
Óriási eredmény, Trump elnök megcsinálta
– fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.
