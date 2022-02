Míg 2020-ban 8,5 millió elektromos autó gurult világszerte az utakon, 2030-ra ez a szám elérheti a 116 milliót, becslések szerint 2040-ben pedig már minden második forgalomba kerülő gépkocsi elektromos meghajtású lehet. Pusztai József, az ElektroBiker tulajdonosa szerint bár egyre nagyobb az érdeklődés, a zöldáttörés a motorkerékpárok piacán még odébb van, e tekintetben legalább nyolc-tíz éves a lemaradás.

Pusztai József, az ElektroBiker tulajdonosa Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az egyik legnagyobb hazai elektromosmotor-kereskedés tulajdonosa a VG-nek felidézte: néhány esztendeje a legnagyobb autógyárak lecserélték azokat a csúcsvezetőiket, akik nem vettek tudomást az elektromobilitásban rejlő lehetőségekről. Ma már minden nagy személygépkocsi-gyártónak van saját elektromos modellje, ez a legismertebb motormárkáknál viszont még nincs így, a többség egyelőre csak a koncepcióknál, terveknél tart. Az utóbbiak tétlenségét látva sok az új belépő, általuk is felpezsdül az e-bike-piac.

Kínában az elektromobilitás sokkal előrébb tart, mint Európában vagy Amerikában

– állapította meg a szakember.

A magyarországi gépjárműállomány 4,1 százalékát alkotja a DataHouse adatai szerint a forgalomban lévő csaknem 202 ezer motorkerékpár, ez a kép azonban csalóka, hiszen csak a rendszámos kétkerekűek szerepelnek a statisztikában, a robogók, kismotorok nem. Márpedig ezekből Pusztai József szerint a konzervatívabb becslések szerint is 500-600 ezer fut itthon az utakon, mások viszont 800 ezer és 1 millió közti darabszámot saccolnak. A magyar piacon az elektromos motorok leginkább a városi és elővárosi közlekedésben válnak egyre felkapottabbá. A többség azért vált, mert elege van a dugóban araszolásból és a drága benzinből, ez utóbbi motivációt a hatósági benzinár sem törte le.

Az ElektroBiker tulajdonosa kifejtette:

míg egy elektromos autó tízmillió forintba kerül, addig egy e-robogó csak egymillióba, a havi üzemeltetési díj pedig egy BKV-bérlet árához fogható. Ráadásul egy egyórás autóút napszaktól függetlenül motorral legfeljebb 25-30 perc Budapesten belül.

Egy kismotor 4,5 kilowattórával megtesz 100 kilométert is, ami nem kerül többe 200 forintnál, ezzel szemben egy hagyományos, benzines verzió – ha csak 3 litert is fogyaszt hasonló menetdinamikával 100-on – a magas üzemanyagár miatt máris elvisz csaknem 1500 forintot. Az utóbbiban emellett évente olajat kell cserélni, és egyéb karbantartási kiadások is jöhetnek. Ezzel szemben az elektromos motorhoz nem kell hozzányúlni.

Egyelőre éves szinten 200-250 e-bike értékesítését tartja reálisnak Pusztai József, ez a cél tavaly is teljesült. Kifejezetten erős évet zárt az ElektroBiker, amely 30 százalék feletti növekedéssel meghaladta a 300 millió forintos forgalmat.

Az idén organikus növekedéssel sem lenne elképzelhetetlen az ezt meghaladó, akár 40-50 százalékos bővülés, ráadásul küszöbön áll egy hasonló piaci részesedésű versenytárs felvásárlása, ami nyomban megnövelné a vállalkozás mozgásterét. A 2020-as volt az ElektroBiker első teljes üzleti éve, a színre lépése óta nem a legolcsóbb termékek forgalmazására törekszik, sokkal inkább magas minőségre elérhető áron, ezért az 1 és 3 millió forint közti kategóriát lőtték be a kisebb robogóktól a rendszámos nagymotorokig. Első hallásra sokakat meglephet, de egy egymillió forintos elektromos segédmotoros kerékpár esetében csak az ár egyik fele maga a motor, a másik az akkumulátor, ezen azonban nem szabad spórolni.

Az egyre szélesebb kínálatban a kínaiak mellett az ElektroBikernél a spanyol gyártmányok a legjellemzőbbek. Bár akad egy-két disztribúciós partner, a cég egyelőre nem a nagy-, hanem elsősorban a kiskereskedelemre épít, amit a pluszszolgáltatások, így a saját szerviz megléte is erősít.

A közösség építését célozva egyre aktívabbak a rendezvényeken, terveznek tanfolyamokat, túrákat is. Ami pedig vásárlói oldalon a finanszírozást illeti: a többség készpénzes vevő. A lízingelés sok esetben nem megoldható, bár hitelfelvételre van lehetőség, ez sem igazán jellemző.

Pusztai József szerint átláthatóbb és tervezhetőbb pályázatokra lenne szükség, hiszen amikor beharangoznak egy támogatási programot, rendszerint megtorpan a piac, és ha a kiírás nem megfelelően célzott, gyakran többet árt, mint használ az adott konstrukció.