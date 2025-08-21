Tűz ütött ki a Tesla németországi gyárában: akkumulátorok gyulladtak ki – azonnal evakuálták a munkásokat

Hétfőn délután három óra körül tűz ütött ki a Tesla berlini gyárának akkumulátor-összeszerelő részlegében. A helyszínről azonnal evakuálták a dolgozókat, köztük a hajtáslánc-összeszerelésen dolgozókat is. A lángokat többórás munkával sikerült eloltani, a termelés csak kedden indulhatott újra.

Tűz ütött ki hétfő délután a Tesla németországi gyárában, Grünheidében, az akkumulátor-összeszerelő üzemben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Lángra kaptak a Tesla akkumulátorai

A Handelsblatt német hírportál értesülései szerint a balesetet az okozta, hogy néhány akkumulátorcella leesett a futószalagról, majd egy aknán keresztül a földszintre zuhant. A tűz 512 cellát érintett – ez körülbelül kétharmada egyetlen Model Y teljes akkucsomagjának.

A Tesla nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az esetről, de a hatóságoknak küldött jelentésében „kisebb tűzként” hivatkozott az incidensre.

A helyi környezetvédelmi hivatal megerősítette, hogy a tűzoltás során használt vizet teljesen az épületen belül tartották, így nem szennyezte a talajt.

A kárelhárítást egy speciális takarítócég végzi.

A gyárban többféle cellát használnak: a CATL LFP technológiáját az alapmodellhez, míg az LG Energy Solution NCM celláit a Long Range változathoz. Nem hozták nyilvánosságra, hogy a mostani esetben melyik típus volt érintett.

Bár a tűz kisebb volt, az eset rávilágít arra, milyen kockázatokat hordoznak a nagy léptékű akkumulátorgyártási folyamatok, és mennyire sérülékeny a Tesla egyik legfontosabb európai termelőegysége.