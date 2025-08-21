Deviza
EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF93.11 +0.25% RON/HUF78.39 +0.45% CZK/HUF16.13 +0.1% EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.12 +0.25% PLN/HUF93.11 +0.25% RON/HUF78.39 +0.45% CZK/HUF16.13 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
természeti katasztrófa
erdőtűz
Kopernikusz Klímaváltozási Szolgálat
Spanyolország
Európai Unió

Rekordév az erdőtüzekben: több mint egymillió hektár égett le az EU-ban – Spanyolország a legnagyobb áldozat

A leginkább sújtott tagállam Spanyolország, ahol négy ember is életét vesztette, és az uniós tűzkárok 40 százaléka ott keletkezett. Soha nem pusztítottak még ekkora erdőtüzek az Európai Unióban, mint 2025-ben: több mint egymillió hektár vált a lángok martalékává.
VG/MTI
2025.08.21., 21:20

Rekordot döntöttek idén az erdőtüzek az Európai Unióban, már meghaladva a 2017-es szintet: a legfrissebb adatok alapján több mint egymillió hektár vált hamuvá, amelyek közül a legtöbb Spanyolországban égett le.

Montenegro Seeks Aid as Wildfires Rage Across Country magyar légierő erdőtüzek az Európai Unióban
Soha nem pusztítottak még ekkora erdőtüzek az Európai Unióban, mint 2025-ben: több mint egymillió hektár vált a lángok martalékává / Fotó: Anadolu via AFP

Az idei nyár fekete betűkkel kerül be az uniós környezetvédelmi statisztikákba. Az EFFIS (European Forest Fire Information System) friss adatai szerint augusztus 21-ig pontosan 1 015 731 hektárnyi terület semmisült meg tűzvészek következtében az Európai Unióban. Ez nemcsak a 2017-es rekordot haladja meg, hanem minden idők legnagyobb kiterjedésű pusztítását jelenti, amióta ilyen adatokat gyűjtenek.

Soha nem látott méretű erdőtüzek az Európai Unióban

A lángok által felemésztett terület nagyobb, mint egész Korzika szigete. A 2017-es drámai évben 988 ezer hektár égett le, akkor a tragédiát főleg Portugália szenvedte meg, ahol 119 ember vesztette életét. Idén a pusztítás földrajzilag szélesebb körben oszlott meg, és több tagállamban is megdőlt a húszéves negatív rekord.

A legnagyobb vesztes Spanyolország, ahol eddig több mint 400 ezer hektár tűnt el a lángokban – ez az összes uniós tűzkár 40 százaléka. Az ország nyugati vidékein jelenleg is több erdőtűz tombol, és négy ember halálát jelentették a hatóságok.

Más országok sem úszták meg:

  • Portugáliában közel 274 ezer hektár vált hamuvá, és három ember esett áldozatul a lángoknak;
  • Romániában 126 ezer hektár;
  • Franciaországban több mint 35 ezer hektár;
  • Cipruson, Németországban és Szlovákiában pedig a statisztikák kezdete óta nem látott méretű tüzek pusztítottak.

A Kopernikusz uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS hangsúlyozza, hogy csak azokat a tüzeket regisztrálja, amelyek legalább 30 hektárt érintenek – vagyis a valós károk ennél is nagyobbak lehetnek.

A számok mögött azonban ott húzódik a klímaváltozás és a hosszan tartó hőhullámok hatása is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a következő években az erdőtüzek egyre inkább állandó kísérőjelenséggé válhatnak Európa déli és középső régióiban. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e, hanem az, hogy mekkorák és mennyire pusztítóak.

Erdőtüzek sora pusztít Európában: kétségbeesett harcot vívnak a lángok ellen a tűzoltók

A száraz, forró levegő is segíti a tüzek fellobbanását. A lángok Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is pusztítanak.

 

Időjárás

Időjárás
875 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
leopard 2

Döntött a világ legerősebb tankgyártója: Ukrajnát választotta - óriási bázist hoz létre

A fejlemény felgyorsíthatja a fronton sérült eszközök visszaállítását, és stratégiai előnyt adhat Kijevnek.
2 perc
Donald Trump

Teflon Don: Trump diadalt aratott a New York-i főügyész felett – félmilliárd dolláros büntetés landolt a szemetesben

A döntés óriási terhet vett le a volt elnökről, aki "teljes győzelemként" ünnepelte az ítéletet.
2 perc
természeti katasztrófa

Rekordév az erdőtüzekben: több mint egymillió hektár égett le az EU-ban – Spanyolország a legnagyobb áldozat

A leginkább sújtott tagállam Spanyolország, ahol négy ember is életét vesztette, és az uniós tűzkárok 40 százaléka ott keletkezett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu