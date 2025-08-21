Miután lerohanta Gázavárost, Izrael azonnali tárgyalás kezdeményez – ezek a feltételi

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott valamennyi izraeli túsz kiszabadítása és a közel két éve tartó háború – Izrael számára elfogadható feltételek között történő – befejezése érdekében.
A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte, hogy találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket.
„Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében. A döntő szakaszban vagyunk” – jelentette ki Benjámin Netanjahu.
Gázaváros keleti negyedeiben, köztük Zeitounban és Szabrában, családok ezrei indultak útnak a hét közepén, miután az izraeli hadsereg bejelentette: megkezdődött a szárazföldi offenzíva első szakasza. A városban több mint egymillió palesztin él, és az elmúlt napokban intenzív légicsapások, tüzérségi támadások rázták meg a kerületeket.
Izrael védelmi minisztere kedden hagyta jóvá a hadművelet előkészítését, a kormány pedig a napokban dönthet a teljes támadásról. Benjamin Netanjahu miniszterelnök közölte: „rövidíti a határidőket”, és Gázaváros elfoglalása „a terrorizmus utolsó erődjeinek a felszámolása”. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint három dandár már a város peremén harcol, és föld alatti alagutakban is fegyverraktárakat találtak.
