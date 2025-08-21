Musk elismerte: Kína sokkal fontosabb a Teslának, mint az amerikai piac

A hivatalos bemutató után egy nappal már valamennyi kínai Tesla bemutatóteremben megnézhető és kipróbálható Elon Musk cégének legújabb csodafegyvere, a három sorban hat üléses Model Y L, amelytől azt várják, hogy a megcsappant helyi forgalom friss lendületet kapjon.

Potenciális vásárlók ismerkednek a Tesla Model Y L hatüléses változatával egy hangcsui autószalonban /Fotó: CFoto via AFP

Igaz, az elektromos SUV januártól forgalmazott, ráncfelvarrott változatától, a Model Y Juniperről is ugyanezt remélték, de az nem igazán hozta lázba a hatalmas kínai választékban a legoptimálisabb megoldást kereső és a költségeiket még mindig szigorúan kontrolláló kínaiakat.

A Tesla hatodik ülést és hosszabb hatótávot kínál

A marketingen ezért változtattak is, az új kocsit nem új modellként, hanem „csak” modellváltozatként hirdetik. A hatüléses alap-Teslát 339 ezer jüanos (16,03 millió forint) bevezető áron kínálják, az első megrendelők már szeptemberben átvehetik az autójukat. S hogy mennyit ér a plusz egy ülés az egyke családi modellt favorizáló kínai társadalomban? Elég sokat kérnek ezért az extráért, ha azt vesszük, hogy

a hátsókerék-meghajtású, Model Y induló ára 263 500 jüan (12,46 millió forint),

az összkerék-meghajtásúé pedig 313 500 jüan (14,83 millió forint).

Igaz, a hatodik ülés mellé hosszabb tengelytávot és még korszerűbb, akkumulátortechnológiát és ennek köszönhetően emelt hatótávot is kap a vevő. A csúcsváltozat az LG Energy Solution 82 kilowattórás ternér litiumakkujával például 4,5 másodperc alatt éri el a százas tempót, és 751 kilométert képes normál körülmények között megtenni egy feltöltéssel. Ez a Tesla eddigi legmesszebbre eljutó modellje.

Letisztult formavilág jellemzi a Tesla Model Y L műszerfalát / Fotó: CFoto via AFP

Nyitott kérdés marad egyelőre, hogy a Model Y L képes lesz-e megtenni a sanghaji Gigafactoryból az Európába vagy az Egyesült Államokba vezető hosszú utat. Ebben nem segített tisztán látni Elon Musk legfrissebb megszólalása, amelyben egy, az X-en feltett kérdésre válaszolt.

Lesz-e amerikai autó a Tesla Model Y L-ből?

Az alapító-vezérigazgató szerint könnyen elképzelhető, hogy a hatüléses változat soha nem gördül le a Tesla austini vagy fremonti futószalagjairól, az amerikai import pedig a két ország között fennálló, szívélyesnek nem mondható kereskedelmi kapcsolatok és a magasra srófolt, de még nem véglegesített kölcsönös vámok miatt üzletileg aligha érné meg. Musk az amerikai gyártással kapcsolatban arra utalt, hogy

a kapacitásokat már az önvezető járművek térnyerésére kell fenntartaniuk,

de fenntartott egy kiskaput, a jövő év végi összeszerelés elindítását meglebegtetve. Miután az olajlobbi akaratának megfelelően Donald Trump elnök minden lehetséges eszközzel próbálja ellehetetleníteni az elektromos autózást és a zöldátállást, ez a kijelentés aligha vehető készpénznek.