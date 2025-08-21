Deviza
beruházás
uszoda
fejlesztés

Lesz hol úszni és oktatni, tucatjával indulnak az uszodaberuházások, van, ahol igen nagyok

Magyarország úszónagyhatalom, és hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült, és a program folytatódik. Uszoda építését, bővítését célzó projektből 41-et céloz meg a következő öt évre a jövő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározat, az ezekre folyósítandó támogatások összege 270 milliárd forintra rúg.
Pető Sándor
2025.08.21., 20:12

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Tengerünk nincs, uszoda biztos kell.

Uszoda beruházásokban sem szűkölködik a következő tíz év programja
Uszodaberuházásokban sem szűkölködik a következő tíz év programja / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Összesítettük a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. A 41 beruházás zöme vidéken indul. Aki bekerült, örülhet, aki nem, az egyelőre mások sikerének – minden igényt egyszerre kielégíteni nyilván lehetetlen.

Uszoda a magyaroknak: akár több tízmilliárdos projektek

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri. 

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed. 

A Dél-Dunántúlon nagy dolgok valósulnak meg: Baja, Pécs mellett Törökbálint, Békéscsaba és mások sok pénzre számíthatnak 

A legnagyobb összegeket, legalább 10 milliárd forintot a következő beruházásokra irányozták elő. Többnyire vidékiek:

  • A bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása – 55,8 milliárd forint
  • Pécsett akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint
  • Törökbálinton a Sportközpont fejlesztése (sportszálló, uszoda és tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint
  • Békéscsabai új versenyuszoda megvalósítása – 25,5 milliárd forint
  • Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint
  • Budapest Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése, bővítése – 10,3 milliárd forint
  • Új, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósítása Tatabányán – 10,25 milliárd
  • Körösladányi sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint

Piliscsabán az építési minisztérium szervezésében 7 milliárdért bővítik a Iosephinum Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszodát, és ide a Honvédelmi Minisztérium felügyeletében is kerül egy 4 milliárdos projekt „tan- és kiképzőuszoda építése Piliscsabán közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” címen. A dokumentumból nem derül ki, hogy a minisztériumok ugyanannak a fejlesztésnek a támogatásában osztoznak, vagy két teljesen különálló dologról van szó.

A többi tervből szemezgetve: 

  • Újpesten a régi Vágóhíd fejlesztésének részeként uszoda épül
  • a BVSC-Zugló régi uszodájának öltözőépületét újíthatja fel, 
  • a veszprémi uszoda energetikai korszerűsítésre, napelem telepítésére kap pénzt, 
  • Nagyvarsányban a tanuszodát korszerűsítik, 
  • Tégláson járási uszoda épül, 
  • Egerben a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése valósul meg majdnem 5 milliárd forintból.

Tanuszoda ezeken a helyeken épül a következő években 

Ezeket a beruházásokat zömmel a belügyminisztérium segíti, de máshova is jutott belőlük, a 3 milliárdos kőszegi tanuszoda projekt például az építési minisztériumnak, amely a sportcsarnok építését is magában foglaló, hasonló értékű kadarkúti fejlesztésért is felelős. A BM projektjei:

Csorna A2+ típusú tanuszoda építése1 497 216 246 
Vajszló A2+ típusú tanuszoda építése350 000 000 
Tamási A2+ típusú tanuszoda építése 1 560 800 000 
Pétervására A2+ típusú tanuszoda építése1 560 800 000 
Tiszavasvári A2+ típusú tanuszoda építése1 560 800 000 
Orosháza A2+ típusú tanuszoda építése1 560 800 000 
Bóly B típusú tanuszoda építése2 500 000 000 
Kunszentmiklós B típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Nagykőrös B típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Püspökladány A típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Siófok B típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Tiszafüred B típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Mosonmagyaróvár A2+ típusú tanuszoda építése 1 412 331 248 
Vasváron A típusú tanuszoda építése1 500 000 000 
Tapolca A2+ típusú tanuszoda építése1 560 800 000
Balmazújvárosi uszodafejlesztés450 000 000
Tanuszoda építése Izsákon3 000 000 000
Nagykállói járási tanuszoda építése1 000 000 000
Martonvásári járásszékhelyi tanuszoda megvalósítása3 000 000 000

918 cikk

