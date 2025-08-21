Teflon Don: Trump diadalt aratott a New York-i főügyész felett – félmilliárd dolláros büntetés landolt a szemetesben

Donald Trump számára fordulatot hozott a New Yorkban zajló, évek óta húzódó civil per. Egy öttagú bírói testület ugyanis úgy határozott, hogy a korábbi, 515 millió dolláros – kamatokkal együtt több mint 443 millió eurónak megfelelő – büntetés túlzó és alkotmányellenes. Ez volt az egyik legnagyobb anyagi kockázat, amely az elmúlt időszakban Trumpra és vállalatbirodalmára nehezedett.

Donald Trump hatalmas jogi győzelmet aratott: egy New York-i fellebbviteli bíróság megsemmisítette a több mint félmilliárd dolláros pénzbírságot, amelyet korábban egy vitatott civil csalási ügyben szabtak ki rá / Fotó: Middle East Images via AFP

A döntés nyomán Trump azonnal győzelemként értékelte a fejleményt.

Teljes győzelem a hamis New York-i főügyész ügyében!

– írta saját közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a bírák „bátorságot tanúsítottak” az igazságtalan és törvénytelen ítélet eltörlésében. Fia, Eric Trump szintén diadalt hirdetett: „Öt év pokoljárás után győzött az igazság.”

Az ügyet még 2022-ben indította Letitia James New York-i főügyész, aki azt állította, hogy Trump szándékosan felfújta vagyonának értékét a pénzügyi kimutatásokban, hogy kedvezőbb feltételeket kapjon hitelezőktől és biztosítóktól. Bár a fellebbviteli bíróság helyben hagyott bizonyos szankciókat és a csalás tényének megállapítását, a félmilliárdos büntetés kiejtése egyértelműen Trump oldalára billenti a mérleget.

Total victory in the sham NY Attorney General case!!! After 5 years of hell, justice prevailed! https://t.co/lXnbgwrHrM — Eric Trump (@EricTrump) August 21, 2025

Különösen figyelemre méltó, hogy a bírói testület egy része maga is kétségbe vonta James jogi felhatalmazását az ügyben, rámutatva: ha bármelyik hitelező valóban kárt szenvedett volna, saját maga is perelhette volna Trumpot – ám ez soha nem történt meg. Ez az érvelés erősíti a Trump körüli narratívát, miszerint az egész ügy politikailag motivált támadás volt.

Donald Trump újabb büntetést rázott le amgáról

Az ítélet tehát egyszerre szimbolikus és gyakorlati jelentőségű. Anyagilag óriási könnyebbséget jelent Trumpnak, politikailag pedig újabb muníciót ad számára a 2024-es kampányban, amikor következetesen azt hangsúlyozza, hogy a demokraták politikai fegyverként használják az igazságszolgáltatást.

A per ezzel nem zárult le véglegesen, hiszen egyes korlátozások a Trump Organization működésére továbbra is érvényben maradnak. Mégis, a mostani fordulat egyértelműen Trump diadalát jelzi, és újabb lökést adhat neki a következő hónapokban.