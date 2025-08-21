Teflon Don: Trump diadalt aratott a New York-i főügyész felett – félmilliárd dolláros büntetés landolt a szemetesben

Donald Trump számára fordulatot hozott a New Yorkban zajló, évek óta húzódó civil per. Egy öttagú bírói testület ugyanis úgy határozott, hogy a korábbi, 515 millió dolláros – kamatokkal együtt több mint 443 millió eurónak megfelelő – büntetés túlzó és alkotmányellenes. Ez volt az egyik legnagyobb anyagi kockázat, amely az elmúlt időszakban Trumpra és vállalatbirodalmára nehezedett.
A döntés nyomán Trump azonnal győzelemként értékelte a fejleményt.
Teljes győzelem a hamis New York-i főügyész ügyében!
– írta saját közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a bírák „bátorságot tanúsítottak” az igazságtalan és törvénytelen ítélet eltörlésében. Fia, Eric Trump szintén diadalt hirdetett: „Öt év pokoljárás után győzött az igazság.”
Az ügyet még 2022-ben indította Letitia James New York-i főügyész, aki azt állította, hogy Trump szándékosan felfújta vagyonának értékét a pénzügyi kimutatásokban, hogy kedvezőbb feltételeket kapjon hitelezőktől és biztosítóktól. Bár a fellebbviteli bíróság helyben hagyott bizonyos szankciókat és a csalás tényének megállapítását, a félmilliárdos büntetés kiejtése egyértelműen Trump oldalára billenti a mérleget.
Különösen figyelemre méltó, hogy a bírói testület egy része maga is kétségbe vonta James jogi felhatalmazását az ügyben, rámutatva: ha bármelyik hitelező valóban kárt szenvedett volna, saját maga is perelhette volna Trumpot – ám ez soha nem történt meg. Ez az érvelés erősíti a Trump körüli narratívát, miszerint az egész ügy politikailag motivált támadás volt.
Az ítélet tehát egyszerre szimbolikus és gyakorlati jelentőségű. Anyagilag óriási könnyebbséget jelent Trumpnak, politikailag pedig újabb muníciót ad számára a 2024-es kampányban, amikor következetesen azt hangsúlyozza, hogy a demokraták politikai fegyverként használják az igazságszolgáltatást.
A per ezzel nem zárult le véglegesen, hiszen egyes korlátozások a Trump Organization működésére továbbra is érvényben maradnak. Mégis, a mostani fordulat egyértelműen Trump diadalát jelzi, és újabb lökést adhat neki a következő hónapokban.
