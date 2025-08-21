Döntött a világ legerősebb tankgyártója: Ukrajnát választotta - óriási bázist hoz létre

Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Denisz Smihal miniszter találkozott a KNDS Deutschland vezetőivel, amely cég a Leopard 2 harckocsik gyártásáért is felel. A tárgyalások fő témája az ipari együttműködés bővítése, valamint közös vállalatok létrehozása volt Ukrajnában.

Új szintre léphet az ukrán-német hadiipari együttműködés: a KNDS Deutschland nemcsak szervizközpontokat hoz létre Ukrajnában, hanem hosszabb távon a gyártás elindítását is kilátásba helyezte / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Keleten terjeszkedik a KNDS Deutschland

Az ukrán Economichna Pravda hírpotál értesülései alapján az egyeztetésen megállapodás született arról, hogy az országban javító- és szervizközpontok indulnak, amelyek lehetővé teszik a fegyverek gyors helyreállítását. A minisztérium szerint a KNDS már megjavította az első három Gepard légvédelmi rendszert Ukrajnában.

A tervek szerint állandó kommunikációs csatornát alakítanak ki a német gyártó és az ukrán hadsereg között. Ez azért fontos, mert így a fronton szerzett tapasztalatok közvetlenül beépülhetnek a német fejlesztésekbe és modernizációs programokba.

A KNDS emellett kiterjedt javítóhálózatot hozna létre a nehézfegyverek számára Ukrajnában, amely később a gyártás előszobája is lehet. Ez a lépés nemcsak logisztikai előnyt jelentene Kijevnek, hanem hosszabb távon a hadiipari függetlenség egyik alapkövét is leteheti.