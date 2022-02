Az önismereti könyvek iránti fokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a Bookline januári sikerlistájának első három helyén három pszichológiai írás szerepel. Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend Orvos Tóth-Noémi, akinek Szabad akarat, valamint Örökölt sors című könyvei szerezték meg a lista első két helyét. Míg a második helyen lévő Örökölt sors esetében már-már megszokott, hogy a sikerlisták szinte állandó szereplője – a könyv több mint 95 hónapja tagja a Bookline havonta megújuló sikerlistájának –, addig az első helyen szereplő Szabad akarat bár december elején jelent meg, de máris nagy népszerűségnek örvend. Ebben az írásában Orvos-Tóth Noémi a transzgenerációs elmélet mentén veszi sorra azokat a tényezőket, amelyek képesek hatni párkapcsolataink alakulására, meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják a testi-lelki egészségünket, és előrevetítik, hogyan reagálunk a nehézségekre.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

A népszerű pszichológus műve mellett Edith Eva Eger A döntés című könyve került fel a képzeletbeli dobogó harmadik helyére.

A holokauszttúlélő Eger kiszabadulását követően pszichológus lett, ma pedig többek között bántalmazott nőknek, poszttraumás stresszel, függőséggel vagy gyásszal küszködőknek segít. A döntés című sikerkönyve egyszerre memoár és útmutató, melynek célja, hogy mindannyiunknak segítsen kiszabadulni saját elménk börtönéből. A három legnépszerűbb önismereti íráson kívül még három, témához illő könyv került be a tíz legkeresettebb cím közé. A lista hatodik helyét Barcs Kriszta Így működik a lelked című ismeretterjesztő gyerekkönyve szerezte meg, őt követi Füredi Júlia Elég! című felnőttkori kiégéssel foglalkozó írása, valamint Edith Eva Eger Ajándék című könyve.

A gyermeknevelés is fókuszba került

De nemcsak a személyiségpszichológiával, hanem a gyermekneveléssel foglalkozó írásokat is előszeretettel forgatták az olvasók januárban. Közülük a legelőkelőbb helyen Jane Nelsen Pozitív fegyelmezés című írása végzett. Nelsen célja, hogy segítsen a bevett fegyelmezési eszköztárunkat olyanokkal leváltani, amelyek határozott korlátokat állítanak, de egyben jellemformálóan hatnak. A fegyelmezés témakörével foglalkozik Kim John Payne Melegszívű fegyelmezés című írása is, amelyben az egyik legismertebb ma is élő gyermekpszichológus fegyelmezési filozófiájával és gyakorlatával ismerteti meg az olvasót, Robin Lim Gyermekágy című írása pedig az anyává válás varázslatos és kihívásokkal teli időszakához nyújt segítséget.

Az érzelemdús, fordulatos, romantikus könyvek az év minden szakában, így az év első hónapjában is népszerűek voltak.

Az ismert amerikai írónő, Colleen Hoover két alkotása is felkerült a Bookline sikerlistájára. Míg a Velünk véget ér című könyve mélyen személyes történetet az első szerelemről, addig a Csúf szerelem című alkotás a testi vágyat állítja a középpontba. Hasonlóan kendőzetlen történet Blanka Lipinska legújabb könyve, a 365 nap című sorozat harmadik része, ami az első két könyv érzelmi hullámvasútját hozza el újra a romantikus könyvek kedvelőinek.

A Netflix repítette az élre

Nagy érdeklődés övezte Andrzej Sapkowski Vaják című könyvsorozatát is. Az azonos című Netflix-sorozat második évadát követően a lengyel író Witcher – Az utolsó kívánság, valamint a The Witcher – A végzet kardja című könyve is felkerült a Bookline sikerlistájára. Sapkowski történeteinek főhőse egy vajákok nemzetségébe tartozó szörnyvadász, aki mágikus képességeinek köszönhetően zseniális és könyörtelen harcos, célpontjai vérszomjas szörnyetegek és aljas fenevadak, de leggonoszabb ellenfelei sokszor az embertársai közül kerülnek ki.