Már több mint félmillióan használják a február közepén indult BudapestGO alkalmazást, amellyel megtervezhető az utazás, jegyet lehet vásárolni, és tájékozódhatunk az aktuális forgalmi helyzetről is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A BudapestGO felhasználóinak száma napról napra nő, március 17-én átlépte a félmilliót. A fővárosban közlekedők eddig körülbelül 1,5 millió útvonalat, azaz 12 millió kilométernyi utazást terveztek meg az új alkalmazással, az utazások átlagosan 31 perc hosszúságúak voltak.

Ma már vonaljegyet és időalapú jegyeket is vásárolhat az, aki telepíti telefonjára a BudapestGO alkalmazást.

A BKK ügyfelei egy hónap alatt 140 ezernél is több jegyet és bérletet vettek az új applikációban. Az egyik legnépszerűbb termék továbbra is a digitális vonaljegy, amelyből összesen 90 ezer darabot váltottak az elmúlt hetekben, emellett több mint 10 ezerszer használták a márciusban debütáló 30 és 90 perces időalapú jegyeket is. Csaknem ezer ügyfél bekapcsolta a bérletmegújítás-funkciót, ezért nekik nem kell aggódniuk, hogy elfelejtik megvásárolni az új bérletüket, hiszen azt automatikusan megújítja a rendszer – közölte a BKK.