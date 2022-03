Sok jó szándékú ember szeretne segíteni a rászorulókon, sajnos viszont ilyenkor megjelennek azok a csalók is, akik pénzadomány címszó alatt saját zsebüket szeretnék gazdagítani. Ennek elkerülésére érdemes jól ismert, megbízható szervezeteken keresztül adományoznunk. Nem csak a segélyszervezetek, de ismert nagyvállalatok is segédkeznek a gyűjtésben és az adományozásban. Többek között például az Alza is. Ezen cégek esetében biztosak lehetünk benne, hogy az adományunk célba is ér. Sok csaló szervezet megjelent a helyzetre való tekintettel, így az újonnan alakult, lenyomozhatatlan csoportokat mindenképp érdemes elkerülnünk.

Forrás: Freepik.com

Tartós élelem okosan

Már sok segélyszervezet, például a Máltai Szeretetszolgálat is közzétette azt a listát, amire a legnagyobb szükségük lehet a menekülteknek. A tartós élelmiszer talán a legfontosabb ezek között. A liszt, cukor, tészta és konzervek mellett hatékony segítség lehet, ha például a különféle fermentált zöldségeket is adományozunk. Ezek frissen nem állnának el, viszont konzervként vagy savanyított formában rendkívül hasznos lehet a rászorulóknak. Az üveges zöldbab, borsó vagy vegyes zöldség rendkívül értékes táplálékként szolgálhatnak – ahogyan bármely más vitaminforrás is. Ugyanez a helyzet a különféle snackekkel. A sokat említett fehérjeszeletek mellett bátran vásárolhatunk különféle értékes összetevőkből álló gabonaszeleteket is, mivel a rostbevitel kivételesen fontos a nehéz helyzetben lévők számára.

Ne csak a pelenkára gondoljunk

A legtöbb segélyszervezet a gyermekápolási szereket és a pelenkát nevezi meg, mint elsődleges szükségleti cikkeket. Gondolnunk kell viszont az anyákra, illetve azokra nőkre, akik egészségügyi betétekre és tamponra szorulnak. A nehéz körülmények között ezek nélkül ugyanis nem képesek biztosítani megfelelő higiéniát maguknak. Ezért bátran vásároljunk akár többfélét is ezekből adományozás céljára.