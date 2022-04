Az Oreót és a Milka csokikat is gyártó Mondelez, valamint a Nestlé és a Pepsi ukrajnai és kelet-európai munkavállalói elégedetlenségüknek adtak hangot, sok esetben fel is mondtak, amiért a nevezett vállalatok úgy döntöttek, hogy bizonyos oroszországi üzleteket továbbra is fenntartanak – írja a Reuters a cégek belső kommunikációs anyagaira és a munkavállalókkal készített interjúkra hivatkozva.

Fotó: NICOLAS BILLIAUX / AFP

Több ukrajnai és kelet-európai munkavállaló is otthagyta munkahelyét, mert munkaadóik – a Mondelez, a Nestlé és a Pepsi – úgy döntöttek, hogy bizonyos oroszországi üzleteket továbbra is fenntartanak. A dolgozók többször felszólították munkaadóikat arra, hogy szakítsák meg a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal. A drasztikusabb lépésre csak ezután került sor.

Az orosz invázióra adott válasz (vagy annak elmaradása) miatt felszólaló vagy felmondó alkalmazottak főként Ukrajnában, Lengyelországban és Kelet-Európában dolgoznak,

és csak töredékét teszik ki az élelmiszeripari vállalatok által foglalkoztatott több százezer dolgozónak.

Elégedetlen alkalmazottak

Egy a Reuters által látott belső feljegyzés szerint a Nestlénél meg nem határozott számú ukrajnai alkalmazott mondott fel, más dolgozókat pedig a közösségi médiában zaklattak, amiért egy Oroszországgal üzletelő vállalatnál maradtak.

A Mondelez balti régióban dolgozó alkalmazottai közül mintegy 130 márciusban petíciót küldött Dirk Van de Put vezérigazgatónak, hogy állítsa le a cég oroszországi üzleti tevékenységét. A Mondelez egyik, a Reuters által megkérdezett ukrajnai alkalmazottja pedig megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a vállalat még mindig egy olyan terméket népszerűsít Oroszországban, amelyikkel akár 500 ezer rubelt is lehet nyerni. Egy másik, Milka csokoládét népszerűsítő weboldal az orosz lakosoknak akár 20 százalékos készpénz-visszafizetést ajánlott fel a vásárlások után egy olyan promóció keretében, amelyik március 15-én kezdődött – három héttel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A Nestlé, a Pepsi és a Mondelez, vagyis a világ három legnagyobb piaci kapitalizációjú, csomagolt élelmiszert előállító cége nem hozta nyilvánosságra, hogy mely márkákat árulják továbbra is Oroszországban.

A Mondelez európai elnöke, Vinzenz Gruber reagált a dolgozók felháborodására. „Nagyra értékeljük, hogy munkatársaink felemelik a szavukat és megosztják a véleményüket ezzel a szívszorító és értelmetlen háborúval kapcsolatban” – írta közleményében.

A belső vállalati üzenőfalakon közzétett 19 bejegyzés mellett a Pepsi egy, a Mondelez két és a Nestlé három dolgozója külön-külön közölte a Reutersszel, hogy azt szeretnék, ha munkáltatójuk erőteljesebben lépne fel Oroszországgal szemben.

Bár a Pepsi felfüggesztette az üdítőitalok értékesítését Oroszországban, továbbra is árulják az általuk alapvető cikkeknek nevezett termékeket, köztük snackeket és tejtermékeket.

Nagyobb átláthatóságot követelnek

A Nestlének nagyjából 5800 alkalmazottja volt Ukrajnában a háború kezdetén, de jelentős részük már elhagyta az országot, mondta a cég szóvivője. A Nestlé kezdetben csak a reklám- és tőkebefektetéseket állította le Oroszországban, ami mind az alkalmazottak, mind az ukrán tisztviselők haragját kiváltotta. Néhány lvivi dolgozó márciusban nyílt levelet küldött a Nestlé vezérigazgatójának, Mark Schneidernek a Nestlé belső üzenőfalán, amelyben azt írták, hogy „embereink elárulva érzik magukat” a vállalat oroszországi tevékenységének folytatása miatt. A cég még abban a hónapban közölte, hogy leállítja számos márkája, köztük a KitKat csokoládé és a Nesquik értékesítését Oroszországban.

Azonban továbbra is árusítanak alapvető termékeket, például bébiételeket, viszont a nyereséget jótékonysági célokra ajánlják fel.

A Reuters által megkérdezett három alkalmazott nagyobb átláthatóságot szeretne elérni azzal kapcsolatban, hogy a vállalat milyen termékeket tart alapvető fontosságúnak.